Ja, natürlich ist es richtig, dass das Bayerische Staatsorchester die Auszeichnung der Zeitschrift Opernwelt zum Orchester des Jahres (zum elften Mal in Folge) auf der Bühne vor seinem Publikum verliehen bekommt. In diesem ersten Akademiekonzert der Saison, dem ersten Abend im Nationaltheater nach dessen Zwischenrenovierung. Und dennoch könnte diese Preisverleihung kaum deplatzierter wirken als nach Hans Zenders „Schumann-Phantasie“ für großes Orchester und ihrem kammermusikalisch intimen Ende. Torsten Kutschke, geschäftsführender Gesellschafter des Theaterverlags, bedient sich aus dem verbalen Standardrepertoire für Orchesterlob. „Ohrenschmaus“ und so weiter. Nach einer „Fledermaus“-Ouvertüre wäre das passend, nach diesem sorgsam modellierten Werk wischt die Rede die besondere Aura des musikalischen Erlebnisses brüsk hinfort.