Ja, natürlich ist es richtig, dass das Bayerische Staatsorchester die Auszeichnung der Zeitschrift Opernwelt zum Orchester des Jahres (zum elften Mal in Folge) auf der Bühne vor seinem Publikum verliehen bekommt. In diesem ersten Akademiekonzert der Saison, dem ersten Abend im Nationaltheater nach dessen Zwischenrenovierung. Und dennoch könnte diese Preisverleihung kaum deplatzierter wirken als nach Hans Zenders „Schumann-Phantasie“ für großes Orchester und ihrem kammermusikalisch intimen Ende. Torsten Kutschke, geschäftsführender Gesellschafter des Theaterverlags, bedient sich aus dem verbalen Standardrepertoire für Orchesterlob. „Ohrenschmaus“ und so weiter. Nach einer „Fledermaus“-Ouvertüre wäre das passend, nach diesem sorgsam modellierten Werk wischt die Rede die besondere Aura des musikalischen Erlebnisses brüsk hinfort.
AkademiekonzertGrandioses Konzerterlebnis mit dem Staatsorchester
Lesezeit: 1 Min.
Das Bayerische Staatsorchester wird zum elften Mal als Orchester des Jahres ausgezeichnet und beim ersten Akademiekonzert nach der Renovierung des Hauses seinem Ruf gerecht.
Kritik von Andreas Pernpeintner
Debüt mit todessüchtigem Programm:Nathalie Stutzmann in München: Begegnung mit einem Wunder
Nathalie Stutzmann ist als Dirigentin weltweit begehrt, auch in Bayreuth. Jetzt gab sie bei den BR-Symphonikern ihr mitreißendes Debüt.
Lesen Sie mehr zum Thema