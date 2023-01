"Mich interessiert Sprache als Organ", schreibt Kathrin Röggla. Und zwar kommt dieses Organ von allen Seiten, geht in alle Richtungen, ist nichts Statisches - und damit auch etwas, das über jede Figur hinaus geht. Kathrin Röggla, 1971 geboren, schreibt Prosatexte und Dramen und ist dafür mehrfach ausgezeichnet worden. Für ihre Stücke recherchiert die Autorin akribisch, etwa zu Flugangst und anderen Phobien, zur Schuldenfalle oder auch ganz konkret zum Fall Natascha Kampusch. Sich von ihr erzählen zu lassen, wie sie an Theatertexte herangeht, dürfte spannend sein. Stefan Hunstein, Leiter der Abteilung Darstellende Kunst, hat Kathrin Röggla für Donnerstag, 26. Januar, an die Akademie der Schönen Künste eingeladen, um genau dies zu tun. In der von ihm gegründeten Reihe "Schreiben fürs Theater", trifft sie auf Regisseurin Tina Lanik. Lanik hat sich in München ein starkes Profil erarbeitet mit ihren Inszenierungen am Bayerischen Staatsschauspiel in den Intendanzen von Dieter Dorn und Martin Kušej. Aufs Podium hinzu kommen Sylvana Krappatsch und André Jung von den Kammerspielen, die Texte von Kathrin Röggla lesen.

Schreiben fürs Theater mit Kathrin Röggla und Tina Lanik, Do., 26. Jan., 19 Uhr, Akademie der Schönen Künste, Max-Joseph-Platz 3, Eintritt frei