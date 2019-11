Nach dem Urteil gegen Siegfried Mauser lassen es Mitglieder an Distanz fehlen - und werfen Fragen zur Akademie auf

"Zunehmend bewölkt" vom 26. Oktober über die Bayerische Akademie der Schönen Künste und ihren Umgang mit dem verurteilten Professor Siegfried Mauser:

Ich gratuliere Sabine Reithmaier auf das herzlichste für ihre wirklich erhellende Darstellung der Satzung und Gepflogenheiten in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Man fasst sich an den Kopf, wenn man liest, dass allein die Musikabteilung 44 Mitglieder umfasst, und fragt sich, wie viele Mitglieder die Akademie insgesamt hat und fragt sich weiter, ob und wie diese honorigen Herrschaften honoriert werden. Und wer dafür verantwortlich ist und ob der Souverän, bestehend aus uns Steuerzahlern, darüber informiert wird. Es ist doch grade in diesen Tagen bei allen möglichen Anlässen von Transparenz die Rede. Sehr bemerkenswert erscheint mir auch die Tatsache, dass für den Ausschluss eines Mitglieds dieses hohen Gremiums eine Dreiviertelmehrheit erforderlich ist. Gilt das auch für den Fall der Berufung?

Am allerallerbesten hat mir gefallen, dass Frau Reithmaier den ehemaligen Akademiepräsidenten Dieter Borchmeyer dessen unerschütterliche Pro-Mauser-Haltung mit dessen Aussagen in seinem Leserbrief vom Mai 2016 konfrontierte: "Gewiss, läge wirklich kriminelles Fehlverhalten (Mausers) vor, ... würde das auch durch seine bedeutende Lebensleistung schwerlich aufgewogen." Erich Fischer, München