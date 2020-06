"Mit halbem Hendl in die Ewigkeit" vom 19. Mai und "Kumpel Aiwanger und die siebte Bitt" vom 29. Mai:

Der Soziologe Pierre Bourdieu und Karl Valentin hätten ihre Freude an Herrn Aiwangers Aussagen gehabt. Valentin wegen Aiwangers Hintersinn. Bourdieu wegen der Beobachtung, dass und wie sich aufgeklärte und studierte Menschen mit ihrem sozialen und kulturellen Kapital von Menschen abgrenzen, die einen anderen Habitus haben. Die urbanen Apologeten des kollektiven Internetgedächtnisses und Aiwangers bodenständige Art sind doppelte Nullstellen des Missverständnisses. Das zeigen die teilweise herablassenden Reaktionen auf Aiwangers Vergleiche. Deren subjektive Wahrnehmung spiegelt die selbst zugeschriebene Überlegenheit des Urbanen über das Rurale wieder. Ich verstehe Aiwanger, er erklärt am Hendl-Vergleich sein pragmatisches Vorgehen: In Krisenzeiten den sofortigen Spatz in der Hand statt langem Rechtsstreit um die unsichere Taube auf dem Dach. Zum Biergartengleichnis sollte man § 13 Abs. 4 Satz 1 der 4. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung lesen. Dessen Lektüre dimmt das Schmunzeln über Aiwanger. Hätte Herr Habeck sich mit selbem Wortlaut, aber ohne niederbayerische Tonlage darüber belustigt, läge ihm das aufgeklärte Internetkollektiv ob seiner Eloquenz zu Füßen. Dass Habeck bei der Entfernungspauschale als wichtigem steuerrechtlichem Instrument für Millionen Berufstätige elementare Bildungslücken offenbarte, wird ihm eher verziehen als Aiwanger die mainstreamferne Darstellungsweise. Was würde Bourdieu dazu sagen? Ich vermute frei nach Oskar Maria Graf: Wir sind Gefangene der feinen Unterschiede. Rainer Schmid, München