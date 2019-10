Die Fraunhofer-Gesellschaft hat am Mittwoch auf dem Forschungscampus in Garching ihr neues Zentrum für Cybersicherheit eröffnet. Nach zwei Jahren Bauzeit hat das Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit (Aisec) nun an der Lichtenbergstraße erstmals ein eigenes Gebäude. Die unmittelbare Nachbarschaft zur Technischen Universität München soll die gemeinsame Forschung in der Informatik und im Maschinenbau stärken.

Das neue Gebäude beherbergt auf einer Grundfläche von 2600 Quadratmetern Büros, Forschungs-, Seminar- und Computerversuchsräume, eine Bibliothek, eine Cafeteria und auch einen Hochsicherheitsbereich. Dort forschen etwa 90 Mitarbeiter an Sicherheitskonzepten für Wirtschaftsunternehmen und den öffentlichen Sektor. Dazu zählen Lösungen für eine höhere Datensicherheit sowie für einen wirksamen Schutz vor Cyber-Kriminalität wie Wirtschaftsspionage und Sabotageangriffe.

Die Forschung in der Cybersicherheit solle einen Beitrag leisten, "um die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in Bayern, Deutschland und der Welt sicherzustellen", teilte die Fraunhofergesellschaft mit. Der Bau wurde im Rahmen des Strategieprogramms Bayern Digital vom Wirtschaftsministerium gefördert.