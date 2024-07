HIV-Infektionen können mittlerweile sehr gut behandelt und durch präventiv wirksame Medikamente sogar verhindert werden. Dennoch sterben weltweit immer noch Tausende Menschen jährlich an Aids. Oft fehlt es an Aufklärung und dem Zugang zu Therapien.

Von Nicole Graner

Es ist lange her, 33 Jahre, dass sich Thomas W. (Name geändert) mit HIV infiziert hat. Nur zwei Menschen in seinem Leben wissen davon: sein langjähriger Partner und sein Arzt. Auch wenn der heute 57-Jährige sehr offen über seine Erkrankung spricht, möchte er lieber anonym bleiben. „Noch heute ist die Stigmatisierung groß, noch heute wird man gerne abgestempelt, wenn man Aids hat“, sagt er.