Aida in der Olympiahalle

"Aida" wird in der Olympiahalle zu einem Spektakel mit lebensechtem Elefanten und beeindruckenden Massenszenen.

Von Klaus Kalchschmid

Giuseppe Verdi komponierte "Aida" 1870, zur Einweihung des Suezkanals und nach einem Szenario des Ägyptologen Auguste Mariette, erster Leiter des Ägyptischen Museums in Kairo. Jetzt wird daraus ein Spektakel in der Olympiahalle in München - einschließlich eines riesigen, lebensecht aussehenden und sich bewegenden Elefanten, der auch noch laut trompetet: Kann das überzeugen?