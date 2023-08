Vielseitig und gut beschäftigt: Dass das Leben auch ganz andere Seiten hat, beschreibt Aglaia Szyszkowitz in ihrem autobiografischen Buch "Von der Rolle - Wie ich die Liebe zum Leben neu entdeckt habe", das am 7. September erscheint.

Die Schauspielerin freut sich in der Woche vom 28. August bis zum 3. September auf ihren Workshop in München, Ausstellungen, Baden an der Isar und den neuen Barbie-Film. Ein Gastbeitrag.