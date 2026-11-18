Kann man für ein Auto Gefühle empfinden? „Na klar“, sagt Nadja Blochberger. Ganz Afrika hat sie mit ihrem 30 Jahre alten Land Rover durchquert, von Marokko bis nach Südafrika.
Abenteuer einer MünchnerinEine junge Frau, ein klappriger Land Rover – und ihre Reise durch ganz Afrika
Lesezeit: 4 Min.
Mit ihrem 30 Jahre alten Auto „Arthur“ und „absolut keinem Plan“ durchquert die Münchnerin Nadja Blochberger den ganzen Kontinent. Was sie dort erlebt, entspricht so gar nicht dem gängigen Bild.
Von Martina Scherf
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