Welt-Pankreaskrebs-Tag : „Die Bauchspeicheldrüse ist ein sehr unterschätztes Organ“

Die Zahlen sind alarmierend: Immer mehr Menschen sterben an Pankreaskrebs. Essgewohnheiten haben einen großen Einfluss. Warum es so schwierig ist, Symptome zu deuten – und was man vorbeugend tun kann.