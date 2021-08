Von Bernd Kastner

Glück. Was ist Glück in diesen Tagen in Afghanistan? Ist es Glück, dass der jüngste Sohn der Familie Shalizi kollabiert ist am Flughafen in Kabul? Der Zehnjährige brach zusammen nach Stunden des Wartens, deshalb ging die Familie zurück, in ihr Versteck in der Stadt. Das war am vergangenen Donnerstag. Wenig später explodierte eine Bombe und tötete mehr als 180 Menschen. Jamal Shalizi sagt, der Anschlag sei dort geschehen, wo sie gewartet hatten.