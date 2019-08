8. August 2019, 18:51 Uhr Afghanisches Generalkonsulat in Grünwald Wieder Flucht aus Toilettenfenster

Die Toilettenfenster im afghanischen Generalkonsulat in Grünwald sind offenbar prima dazu geeignet, Häftlingen zur Flucht zu verhelfen: Gleich zweimal innerhalb von zwei Wochen ist ein afghanischer Gefangener seinen Bewachern mit der Ausrede entwischt, er müsse mal für kleine Jungs. Als Erster nutzte am 24. Juli ein 19-jähriger Gefangener, der in Regensburg mehrere Passanten angegriffen und verletzt haben soll, die Schwachstelle. Bei einem Termin im Konsulat seines Heimatlandes ging er - ohne Polizeibegleitung - auf Toilette, kletterte durchs Fenster und verschwand. Der gewaltbereite Mann ist noch immer auf der Flucht, bislang konnte die Polizei ihn nicht aufstöbern. Derselbe Trick funktionierte nun am Mittwoch schon wieder. Polizisten aus Baden-Württemberg brachten einen 20-jährigen Häftling ins Grünwalder Konsulat. Dort wollte der Gefangene dann auf Toilette. Die Beamten nahmen ihm die Handschellen ab, der Straftäter marschierte aufs Klo, kletterte durchs Fenster, sprang aus dem ersten Stock und rannte davon. Seine Flucht währte jedoch nur kurz: Schon einen Tag später erkannte ihn ein Trambahnfahrer dank eines Fahndungsbildes. Nun sitzt der Häftling wieder in einer Zelle.