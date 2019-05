4. Mai 2019, 21:33 Uhr Streit um Frühschoppen-Veranstaltung Björn Höcke darf in München auftreten

AfD-Politiker Björn Höcke, hier bei einer Rede am 1. Mai in Erfurt, darf in München bei einem Frühschoppen auftreten.

Die AfD-Jugendorganisation Junge Alternative Bayern wird ihren Frühschoppen im Münchener Norosten am Sonntag jetzt wohl doch abhalten können.

Die Stadt München hatte sämtlichen Rednern für die Gaststätte, die zu einem städtischen Sportgelände gehört, Hausverbot erteilt. Doch der Beschwerde der AfD dagegen hat das Verwaltungsgericht stattgegeben.

Die AfD hat im Streit um eine Wahlkampfveranstaltung der Jugendorganisation der Partei, der Jungen Alternative Bayern, einen juristischen Erfolg errungen. Das Verwaltungsgericht München hat am Samstag das von der Stadt München erlassene Hausverbot gegen Björn Höcke und andere AfD-Mitglieder aufgehoben. Die Stadt habe nicht ausreichend nachweisen können, dass die Veranstaltung eskalieren könnte und dass Störungen von Seiten der AfD zu erwarten seien, so das Gericht.

Demnach kann die "Junge Alternative" nach derzeitigem Stand ihre Veranstaltung am Sonntag wie geplant auf einer stätischen Sportanlage bei Feldmoching durchführen. Einlass soll schon um 8 Uhr sein.

Die Stadt will dagagen keine Beschwerde beim Bayerischen Verwaltungsgerichsthof einlegen. "Selbstverständlich respektieren wir die heutige Gerichtsentscheidung, auch wenn wir natürlich enttäuscht darüber sind", sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Man vertrete allerdings auch weiterhin die Auffassung, dass Veranstaltungen, "die Rassismus und Antisemitismus schüren, die Grundwerte unserer Verfassung angreifen oder den Nationalsozialismus relativieren wollen, in städtischen Räumen keinen Platz haben".

Für die Zukunft will die Stadt ihre Regelungen so überarbeiten, "dass auf städtischen Sportanlagen solche Veranstaltungen nicht mehr zugelassen sind." Die vom Bündnis "München ist bunt" organisierte Protestkundgebung wird um 9 Uhr vor der Sportgaststätte in der Lerchenauer Straße 270 beginnen. Höcke solle "nicht unwidersprochen auftreten", so die Veranstalter.