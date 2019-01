28. Januar 2019, 18:47 Uhr AfD-Eklat im Landtag Schaut in die Geschichtsbücher

Knoblochs harte Worte finden Leser angemessen

Leserbriefe "Warnen, Mahnen, Schmollen" vom 28. Januar sowie "AfD provoziert Eklat bei Feierstunde" und Kommentar "Entwürdigung des Gedenkens" vom 24. Januar:

Starke, angemessene Worte

Ich würde mir wünschen, dass all diejenigen, die jetzt das Verhalten der AfD in ihren Leserbriefen mehr oder weniger offen verteidigen oder gar gutheißen, ein Buch über die NSDAP, deren Methoden und deren Erstarken lesen. Und ich würde mir wünschen, dass das Personal der AfD keine Bühne im öffentlich rechtlichen Fernsehen und in den Printmedien bekäme, die über das gesetzlich verpflichtende Maß hinausgeht. Und vor allem würde ich mir wünschen, dass Politiker aller Parteien und jeden Glaubens so starke Worte fänden und aussprächen wie Frau Knobloch es getan hat. Vielleicht würde dann der Spuk enden. Thomas Strauss, München

Gefährliche Provokation

Natürlich glaubt die AfD provozieren zu müssen, um ihren Wählern zu beweisen, dass sie auch etwas bewirken kann. Dabei gibt es keine Grenzen, die des Anstands schon gar nicht, wie Konzentrationslager-Besucher beweisen, die die Verhältnisse nach ihrer Meinung umkehren und die Opfer noch mal zu Opfern machen. Angesichts dieses Verfalls abendländischer, christlicher Kultur sollte sich die Politik überlegen, die Kartei der NSDAP mit circa drei Millionen Namen aus dem Bundesarchiv für die Allgemeinheit im Netz freizugeben. Haben die Menschen die Möglichkeit, die nur Forscher und eventuell Angehörige von ehemaligen "Parteigenossen" haben, dann wird der Blick auch klarer, welche Motive manche Parteien antreiben. Klaus Holzschuher, Hof/Saale