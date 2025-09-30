Zum Hauptinhalt springen

PerlachBrandanschlag auf AfD-Büro

Perlacher Anwohner protestierten im vergangenen Jahr gegen ein AfD-Büro in ihrer Nachbarschaft. Jetzt wurde auf die Immobilie ein Brandanschlag verübt.
Perlacher Anwohner protestierten im vergangenen Jahr gegen ein AfD-Büro in ihrer Nachbarschaft. Jetzt wurde auf die Immobilie ein Brandanschlag verübt. (Foto: Catherina Hess)

Ein Unbekannter wirft einen brennenden Gegenstand in das Büro der rechten Partei in Perlach. Die Flammen gehen von selbst aus. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Ein Unbekannter hat am Montagabend versucht, das Parteibüro der vom Verfassungsschutz beobachteten AfD im Münchner Stadtteil Perlach in Brand zu setzen. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht mögliche Zeugen des Anschlags.

Gegen 20.20 Uhr hatte ein Passant im Innenhof des Gebäudes an der Sebastian-Bauer-Straße eine unbekannte Person bemerkt, die einen brennenden Gegenstand durch ein Fenster im Erdgeschoss in die dahinter liegenden Büroräumlichkeiten warf. Der Passant sprach den Verdächtigen an, woraufhin dieser flüchtete. Dann rief der Zeuge die Feuerwehr.

Die eintreffenden Einsatzkräfte stellten Rauch in den Räumen fest, jedoch keine Flammen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei, auch unter Einsatz eines Diensthundes, erbrachte keine Ergebnisse. Bei dem mutmaßlich politisch motivierten Anschlag entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

„Lenbachgärten“ in der Innenstadt
:Bewohner von Luxus-Wohnanlage wollen öffentlichen Durchgang schließen – weil sie sich gestört fühlen

Drogenhandel und Prostitution hätten sich aus dem Alten Botanischen Garten in ihre Siedlung verlagert, klagen die Bewohner und wenden sich an die Stadt. Entsteht hier bald eine „gated community“?

SZ PlusVon Sebastian Krass

