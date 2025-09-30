Ein Unbekannter hat am Montagabend versucht, das Parteibüro der vom Verfassungsschutz beobachteten AfD im Münchner Stadtteil Perlach in Brand zu setzen. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht mögliche Zeugen des Anschlags.

Gegen 20.20 Uhr hatte ein Passant im Innenhof des Gebäudes an der Sebastian-Bauer-Straße eine unbekannte Person bemerkt, die einen brennenden Gegenstand durch ein Fenster im Erdgeschoss in die dahinter liegenden Büroräumlichkeiten warf. Der Passant sprach den Verdächtigen an, woraufhin dieser flüchtete. Dann rief der Zeuge die Feuerwehr.

Die eintreffenden Einsatzkräfte stellten Rauch in den Räumen fest, jedoch keine Flammen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei, auch unter Einsatz eines Diensthundes, erbrachte keine Ergebnisse. Bei dem mutmaßlich politisch motivierten Anschlag entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.