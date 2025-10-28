Der AfD -Bundestagsabgeordnete Ingo Hahn ist vom Amtsgericht München im Zusammenhang mit einem manipulierten Video aus einer Sitzung des Bayerischen Landtags zu einer Geldstrafe von 4800 Euro verurteilt worden. „Es bleiben keine vernünftigen Zweifel, dass Sie das Video freigegeben haben“, erklärte die Richterin. In dem Beitrag auf der Fraktionsseite der Partei war eine Rede Hahns zu Corona-Zeiten so mit Äußerungen von Gabi Schmidt zusammengeschnitten worden, dass die Abgeordnete der Freien Wähler lächerlich gemacht und Dokumente aus dem Landtag verändert wurden.

Ingo Hahn, 54, schaut während der Urteilsverkündung missmutig aus dem Fenster. Kurz zuvor hatte er sich von der Anklagebank erhoben und verkündet, dass er dieses Video nicht freigegeben habe, „ich habe es auch nicht in der Chatgruppe gesehen“, behauptete er. Im Zuschauerraum sitzt Gabi Schmidt, sie sagt der SZ am Ende, dass sie froh sei, „dass er ein Urteil gekriegt hat“.

In dem Prozess vor dem Amtsgericht geht es allerdings nicht darum, dass eine Abgeordnete verunglimpft wurde. Sondern um das Manipulieren von Videos, juristisch ausgedrückt eine strafbare Beteiligung an der Urheberrechtsverletzung. Es war zur Corona-Hochzeit im Januar 2021, als in einer Sondersitzung des Bayerischen Landtags debattiert wurde. Hahn, der sich gegen Impfungen aussprach, monierte, dass „für die Deutschen“ kein Impfstoff vorhanden sei. Gleichzeitig gab es Zwischenrufe von Gabi Schmidt, die etwa die Schutzwürdigkeit von alten Leuten thematisierte.

Alle Plenarsitzungen des Landtags werden live gestreamt und auf der Homepage archiviert. Wie ein Ton- und Medientechniker vor Gericht erklärte, sei er von einem AfD-Mitarbeiter gebeten worden, aus den Videos „im Auftrag des Chefs“, also Ingo Hahn, „etwas zu machen“. So entstand das manipulierte Video, das eine dritte Person auf die Fraktionsseite der AfD stellte.

Das Manipulieren ausgerechnet von Videodokumenten aus dem Landtag fand der Staatsanwalt in seinem Plädoyer besonders verwerflich: Hier werde „das Vertrauen in die Authentizität des Landesparlaments“ erschüttert und damit Einfluss auf politische Meinungsbildung genommen.

Für Gabi Schmidt war es nicht nur die politische Meinungsbildung, die mit dem Video einherging: Fast vier Wochen lang habe die AfD das Video auf der von Steuergeldern finanzierten Fraktionsseite belassen, und unter dem Beitrag üble sexistische und gewaltverherrlichende Kommentare zugelassen, „sogar Morddrohungen waren darunter“, sagt Schmidt der SZ. Sie habe gegen jeden einzelnen Verfasser Strafanzeige gestellt, etwa 40 Verurteilungen seien die Folge gewesen.

Hahns Anwalt kündigt noch in der Verhandlung Berufung an

Doch zurück zum Prozess. Der Techniker, der das Video geschnitten hatte, akzeptierte einen Strafbefehl und sagte vor Gericht aus, dass Ingo Hahn das Video abgesegnet habe. Kommuniziert wurde damals in einer Telegram-Chatgruppe. Er selbst habe die Gespräche rückverfolgen wollen und festgestellt, dass etliches gelöscht worden war. Wenig später sei die komplette Chatgruppe verschwunden.

Da sich das Gericht weder auf Chats noch auf allgemeine Abläufe im Media-Team von Ingo Hahn stützen konnte und wollte, „war die alles entscheidende Frage, ob ich dem Zeugen glaube“, so Richterin Cornelia Amtage und meint damit den ehemaligen Techniker der AfD-Fraktion. Er habe „ohne Belastungseifer“ konstant und klar ausgesagt. Und auch die anderen Zeugen hätten diesen Aussagen nicht widersprochen. Sie verurteilte Hahn zu 30 Tagessätzen à 160 Euro. Noch während der Verhandlung kündigte Verteidiger David Mühlberger an, in Berufung zu gehen.