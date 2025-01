Das Landgericht München II hat am Mittwoch ein Urteil des Amtsgerichts Weilheim gegen den Landtagsabgeordneten der AfD, Rene Dierkes, bestätigt. Demzufolge muss der 33 Jahre alte Münchner 3600 Euro Strafe bezahlen, weil er gegen das bayerische Versammlungsgesetz verstoßen hat. Der Politiker will das Urteil nicht hinnehmen und kündigte an, Revision zum Bayerischen Obersten Landesgericht einzulegen.