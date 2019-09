Die Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus) ist nun erstmals in München nachgewiesen worden, teilte das Referat für Gesundheit und Umwelt am Freitag mit. Die Insekten können gefährliche Krankheitserreger wie Dengue-Fieber, Chikungunya, West-Nil-Fieber und Zika übertragen. Allerdings wurden bislang lediglich drei Exemplare der Asiatischen Tigermücke identifiziert, die Mücken wurden von Münchnern zur Bestimmung an das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit geschickt und dort untersucht.