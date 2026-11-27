Draußen wird es wieder ungemütlich, finster und feucht. Jedes Mal nach Glühwein zu greifen, wenn die Hände auskühlen, ist dennoch nicht zu empfehlen. Wie gut, dass die Münchner Konzertsäle in der Regel gut geheizt werden. Und wie gut, dass auch in diesem Jahr die Vorweihnachtszeit ein musikreicher Monat ist, der es erlaubt, von Konzert zu Konzert zu hüpfen. Ein Überblick über einige Höhepunkte der staden, gleichwohl klangvollen Zeit.

Gar nicht erwarten können es die Wiener Sängerknaben, die als Frühaufsteher zur Matinee am ersten Advent nach München kommen. Es ist eines der letzten Konzerte im Jubiläumsjahr des traditionsreichen Chores, seit einhundert Jahren tourt er durch die Welt. Die Weihnachtszeit läutet der Knabenchor mit saisonalem Liedgut ein, aber auch die Ensembleschutzheiligen Mozart und Johann Strauß begleiten den Chor (Sonntag, 29.11., 11 Uhr, Prinzregententheater). Damit geben die Knaben das Go für die Zeit, in der man sich als Konzertgänger besonders gut organisieren muss.

Der Chor „Bergson Voices“ bringt am ersten Adventsnachmittag neben ein paar einzelnen Liedern zwei der schönsten klassischen Weihnachtszyklen in ihr Aubinger Kunstkraftwerk. Foto: Sebastian Reiter

Wer sich Mühe gibt, kann so am ersten Advent nach den Wiener Knaben noch zwei andere kreativ programmierte Adventsmusiken hören. Der Chor Bergson Voices bringt am Adventsnachmittag neben ein paar einzelnen Liedern zwei der schönsten klassischen Weihnachtszyklen in ihr Aubinger Kunstkraftwerk: Benjamin Brittens funkelndes „A Ceremony of Carols“ für Chor und Harfe und Peter Cornelius’ „Weihnachtslieder“, die aus unerfindlichen Gründen etwas aus der Mode gekommen sind, aber mit spätromantischem Schimmer bezaubern (Sonntag, 29.11., 16 Uhr, Bergson).

Ein kompaktes Programm ist das, und das heißt, wer sich sputet, schafft es noch problemlos zum Münchner Rundfunkorchester und dem Chor des Bayerischen Rundfunks. Zusammen spielen sie abends ein Weihnachtsoratorium. Aber nicht das eine, das im Dezember noch einige Male zu hören sein wird. Sondern das „Christmas Oratorio“ des Schotten James MacMillan, schwungvolle zeitgenössische Musik (Sonntag, 29.11., 19 Uhr, Prinzregententheater).

Die Wiener Sängerknaben sind nicht der einzige Knabenchor, der die dunklen Vorweihnachtstage mit glockenreinen Stimmen erhellen möchte. Auch die Regensburger Domspatzen, die im vergangenen Jahr ihr 1050-jähriges Bestehen gefeiert haben, kommen nach München. Im Gepäck haben sie Motetten und Weihnachtslieder, die sie mit ihrem differenzierten a-Capella-Klang veredeln möchten (Dienstag, 8.12., 19.30 Uhr, Prinzregententheater).

Ganz anders klingt der Münchener Bach-Chor mit seinen erwachsenen Stimmen. Wie genau, das wird sich in der nächsten Zeit neu erfahren lassen, denn die Chorleiterin Johanna Soller hat ihren Posten an Howard Arman abgegeben. Unbekannt ist der Brite in München nicht. Zwischen 2015 und 2022 hat er den Chor des Bayerischen Rundfunks geleitet. Bei einem Weihnachtsliederkonzert, das einen weiten Bogen spannt von bayerischen Volksweisen zu Renaissance-Meistern wie Giovanni Gabrieli und Thomas Tallis, kann man hören, in welche Richtung der neue Leiter mit seinem Chor gehen möchte (Donnerstag, 10.12., 20 Uhr, Jesuitenkirche Sankt Michael).

Das traditionelle Konzert mit dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach darf natürlich nicht fehlen. Der Chorname ist Programm. Gejauchzt und frohlockt wird also auch, allerdings nicht mit Howard Arman. Der möchte vielleicht eine Bach-Überdosis vermeiden, denn ein Weihnachtsoratorium führt er unter anderem mit Julian Prégardien, der Camerata Salzburg und seinem früheren Ensemble auf, dem BR-Chor (Samstag, 12.12., 20 Uhr, Prinzregententheater). Den Bach-Chor dirigiert also Patrick Hahn, der ein luxuriöses Solistenquartett bei sich hat: Johanna Wallroth und Anna Lucia Richter, dazu Benjamin Bruns, der vor ein paar Wochen als Siegfried an der Staatsoper geglänzt hat und Konstantin Krimmel, der zwar keine Drachen erlegt, aber trotzdem zu den Helden des Hauses am Max-Joseph-Platz gehört (Sonntag, 20.12., 14 Uhr, Isarphilharmonie).

Der Münchenener Bach-Chor hat ein luxuriöses Solistenquartett im Gepäck, unter anderem Opernsänger Konstantin Krimmel Foto: Stephan Rumpf

Besonders oratorienfreudige Konzertgänger können am selben Tag noch ein anderes Weihnachtsoratorium hören: Auch das Bach-Collegium spielt das Stück, wenn auch ohne den vierten und fünften Teil. Gefördert wird mit dem Konzert die Aktion „Gemeinsam gegen Einsamkeit“ (Sonntag, 20.12., 19.30 Uhr, Isarphilharmonie).

Und auch die Arcis-Vocalisten stimmen unter ihrem Gründer und langjährigen Leiter Thomas Gropper den Festton an, in bewährter Weise. Den Anfang ihres Bach-Marathons macht das Ensemble wie üblich mit einem „Weihnachtsoratorium für Kinder“, in dem Gropper und seine Musizierenden durch das große Werk führen und mit Klangbeispielen zeigen, wie Bach die Weihnachtsgeschichte mit Musik zum Leben erweckt. Kurz darauf folgt das Konzert für Erwachsene und vielleicht neugierig gewordene Kinder in Lang-, wenn auch nicht Komplettfassung. Die Arcis-Vocalisten und das Orchester „L’arpa festante“ spielen die Teile eins bis drei und fünf sowie den Schlusschoral (Sonntag, 13.12., 17 Uhr/20 Uhr, Herkulessaal).

Kurz vor Heiligabend widmen sich noch die Audi-Jugendchorakademie und das Orchester der KlangVerwaltung dem „Oratorium, welches die heilige Weyhnacht über in beyden Haupt-Kirchen zu Leipzig musiciret wurde“, wie es auf dem originalen Textdruck des Jahres 1734 heißt. Dass dieses Konzert überhaupt stattfindet, ist ein kleines vorweihnachtliches Wunder. Audi hat im Oktober recht kurzfristig entschieden, größere Summen beim gesellschaftlichen Engagement einzusparen. Betroffen sind davon zumal kulturelle Projekte, darunter die Chorakademie. Fürs Erste konnten die kommenden Konzerte anderweitig finanziert werden, langfristig muss sich das Projektensemble neue Förderer suchen. Womöglich finden die sich beim Münchner Konzert, das der Barockspezialist Fabio Biondi dirigieren wird (Mittwoch, 23.12., 19.30 Uhr, Isarphilharmonie).

Am vierten Advent lädt der Münchner Motettenchor in der Matthäuskirche zum Mitsingen ein. Foto: Peter-M. Möhring

Wer nicht nur zuhören, sondern auch die eigenen Stimmbänder bewegen möchte, kann das mit dem Münchner Motettenchor tun. Am vierten Advent lädt der Chor zum Mitsingen ein. Zunächst beim Weihnachtssingen mit Familien, einer Benefizveranstaltung zugunsten der „Aktion Sternstunden“. Anschließend kommt man für Weihnachtslieder von hier und aus aller Welt zusammen, wobei der Chor und das singende Publikum noch durch das Bläserensemble Brassexperience verstärkt werden (Sonntag, 20.12., 16 Uhr/18 Uhr, Matthäuskirche).

Mitreißende Spielfreude und Charme wollen die Virtuosinnen des Quartetts „Salut Salon" im Prinzregententheater demonstrieren. Foto: Gabo

Weihnachtsoratorien aller Arten, Knabenchöre, Gesänge von stillen und heiligen Nächten und dem Jesuskind – das ist alles wunderschön. Aber, Hand aufs Herz, nicht jedem ist zu jeder Zeit nach Vokalkunst. Wie gut, dass es auch ein paar instrumentale Adventskonzerte gibt. Anfang Dezember heizt das Quartett Salut Salon dem Publikum ein und demonstriert, dass die stade Zeit auch mit Feuer und Witz eingeleitet werden kann (Mittwoch/Donnerstag, 2./3.12., je 20 Uhr, Prinzregententheater). Ähnliches dachten sich wohl auch die Münchner Symphoniker. Mit Stücken wie Leopold Mozarts „Musikalischer Schlittenfahrt“ oder der „Winterlust-Polka“ von Josef Strauss machen sie Lust auf die Winterzeit (Mittwoch, 9.12., 19.30 Uhr, Isarphilharmonie).