Flocken, dick wie kleine Schneebälle, tanzen am Himmel über dem Viktualienmarkt. Auf dem Brunnen unter der sternengeschmückten Feldulme thront Volksschauspielerin Ida Schumacher, die als in Bronze gegossene Ratschkathl in den 1950er-Jahren den Sound für das Herz der Münchner Altstadt prägte. Dass sich auf dem winterlichen Wimmelbild allerdings keine warm eingemummelten Menschen an den Ständen mit allerlei Köstlichkeiten tummeln, sondern lustige Hühner mit Schal und Mütze zwischen Tannenzweigen und Glühweinständen, verrät: Hier war der bekannte Cartoonist Peter Gaymann mit seinem liebenswürdigen Humor am Werk.

Zum zweiten Mal hat der Künstler aus Schäftlarn das Motiv für den Adventskalender des Lions-Clubs München-Pullach gestaltet, der jedes weihnachtlich dekorierte Wohnzimmer bereichert und zugleich als Glückslos dient. Hinter den 24 Türchen verbergen sich hochwertige Gewinne, darunter Sachpreise und Gutscheine, im Gesamtwert von 28 000 Euro. Hauptpreis ist eine einwöchige Reise für zwei Personen nach Lech am Arlberg.

Der Kalender erscheint in einer limitierten Auflage von 4600 Stück, er kostet 8,50 Euro und kann in der Zeit von 2. bis 7. November am Stand des Lions-Clubs München-Pullach auf dem Weihnachtsmarkt im vierten Stock des Kaufhauses Beck erworben werden. Ebenso erhältlich ist der Kalender in den Pullacher Apotheken oder online über die Website des Lions-Clubs München-Pullach.

Die Gewinnzahlen werden am 28. Dezember ebenfalls auf der Website des Lions Club sowie in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht. Doch schon jetzt steht fest, wer ein großes Los gezogen hat. Der Erlös aus dem Verkauf des Kalenders kommt traditionell jeweils zur Hälfte dem Spendenhilfswerk der Süddeutschen Zeitung, SZ Gute Werke, und der Kindertafel Glockenbach e. V. zugute, und das schon seit 23 Jahren.

„Wir freuen uns sehr über das Engagement des Lions-Clubs München-Pullach, der so zuverlässig an unserer Seite steht“, sagt Sandra Geisler, geschäftsführende Vorständin von SZ Gute Werke. „Die Spende hilft uns, Menschen in München und im Umland zu unterstützen, die durch einen Schicksalsschlag in Armut geraten sind oder deren Rente nicht zum Leben reicht.“

Und so hat Gaymann auch die Süddeutsche Zeitung in seinem wunderbaren Wintergewimmel versteckt – wie so viele humorvolle Szenen, von denen sich zusätzlich 24 weitere hinter den Türchen verstecken, um jeden Tag der Adventszeit mit einem Lächeln zu beginnen.