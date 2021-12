Corona und ein verregneter Sommer erschwerten den Start für das dritte Gastronomieprojekt des Vereins Cooperative Beschützende Arbeitsstätten (CBA), die "Essbahn" auf dem Gelände des "Bahnwärter Thiel". In den CBA-Inklusionsbetrieben finden Menschen mit Behinderung einen Dauerarbeitsplatz, ein Anliegen, für das der Träger verstärkt auch auf sozialen Medien werben will. Die Speisen, die in einem umgebauten U-Bahnwagen angeboten werden, kommen aus den beiden anderen Projekten, dem "Blauen Haus" mit Theaterrestaurant und Kantine in den Kammerspielen und der Kantine in der Hochschule für Film und Fernsehen. Der SZ-Adventskalender hat nun ermöglicht, ein neues "Gastromobil" für den Transport und das Catering anzuschaffen, weil das 16 Jahre alte Fahrzeug stark reperaturanfällig war.