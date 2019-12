Die meisten von uns haben's gehasst, ganz bestimmt. Und dass wir's insgeheim auch ein bisschen schön fanden, hätten wir mit 13, 14 Jahren niemals zugegeben. Auf keinen Fall vor den Nonnen und noch nicht mal voreinander. Aber der Reihe nach: In den Siebzigern, als antiautoritäre Erziehung überall in München auf dem Vormarsch gewesen sein muss, huldigten die Englischen Fräulein in Nymphenburg noch anderen Formen der Pädagogik. Weder Diskussion noch Widerrede gab es bei den Nonnen, zum Ausgleich aber eine große Portion Marienverehrung. Für uns Internatsschülerinnen hieß das: im Mai allabendlich Maiandacht, im Advent ein-, zweimal die Woche Engelamt. Engelamt war schlimmer.

Da rief die Nonne ihr morgendliches Weckgebet ("Alles zur größeren Ehre Gottes!") schon um sechs Uhr früh ins Fünferzimmer, ignorierte das kollektive Aufstöhnen und öffnete die Fenster. Wer in der Eiseskälte nicht gleich aufstand, dem zog sie auf ihrem zweiten Rundgang auch noch die Decke weg. Also bibbernd aus dem Bett gewankt, irgendwas übergeworfen, in viel zu dünne Schuhe geschlüpft, natürlich den Schal oder die Handschuhe vergessen und durch die stockdunkle Nacht in die Klosterkirche an der Maria-Ward-Straße gestapft, wo nur ein paar Kerzen brannten. Dort standen wir dann müde, frierend, hungrig, während der Pfarrer das Engelamt durchdeklinierte - der Engel des Herrn, Mariä Verkündigung, der Weg der Gläubigen durch die Finsternis der Welt hin zum Licht Gottes, "rorate caeli desuper", "Tauet Himmel den Gerechten". Und die ganze Zeit über dachten wir neidisch an die Externen, die daheim in ihren warmen Betten lagen.

Das Schöne kam erst am Schluss. Wenn das Engelamt endete, sickerte von draußen schon ein bisschen Tageslicht durch die dreieckigen Fenster unter dem Regenschirm-Dach der Dreifaltigkeitskirche. Jetzt zündeten auch wir unsere Kerzen an und gingen in der Morgendämmerung durch den Schnee zurück Richtung Schlossrondell - langsam, damit der Wind die Lichter nicht ausblies. Heißes Wachs tropfte uns auf die Finger, leise summte die eine oder andere noch "Tauet Himmel den Gerechten" vor sich hin. Vielleicht war es nur die Aussicht auf Blümchenkaffee und Buttersemmeln in einem warmen Speisesaal. Vielleicht war uns aber auch ein ganz kleines bisschen feierlich zumute.

