Kann man einfach so zum Hörer greifen und bei den Jesuiten anrufen, um zu erfragen, was es mit der "geflügelten Jahresendfigur" auf sich hat? Man kann, wenn da Clemens Brodkorb am anderen Ende der Leitung sitzt. Er ist Chef des Archivs der Deutschen Provinz der Jesuiten an der Kaulbachstraße. Das allein würde ihn noch nicht als Experten für die "Jahresendflügelfiguren" ausweisen. Es ist vielmehr die Tatsache, dass er aus Jena stammt und zum Zeitpunkt des Mauerfalls Priesterseminarist in Erfurt war. Fallen wir also mit der Tür ins Haus (stimmt nicht ganz, wir haben ihn per E-Mail vorgewarnt): "Herr Brodkorb, hat es sie gegeben, die geflügelte Jahresendfigur oder ist sie nur eine hübsche Legende?"

Er muss nicht groß überlegen. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das Wort gab und dass ich es einmal in der Auslage eines Schaufensters gesehen habe", sagt der heute 53-Jährige. Um dann aber gleich ins Grübeln zu kommen: "Kann es sein, dass ich das jetzt nur zurückprojiziere?" Wohl nicht, denn Ernst Röhl, Humorist beim DDR-Satiremagazin "Eulenspiegel", dem nachgesagt wurde, er habe der Welt den abstrusen Begriff geschenkt, hat dem Spiegel (2006) Ähnliches berichtet. Er will ihn in einem Geschäft am Alexanderplatz gesichtet haben. In jedem Fall, sagt Clemens Brodkorb, passe der Weihnachtsengel-Ersatz zum Bestreben der SED, das Christliche aus dem Sprachgebrauch und Leben zu drängen. Die Konfirmation wurde zur Jugendweihe etc. Doch eine geflügelte Jahresendfigur, diese Wortakrobatik, war wohl selbst für DDR-Bürger allenfalls scherztauglich. Engel blieben Engel, nicht nur die berühmten aus dem Erzgebirge mit den grünen Flügeln und den elf Punkten . Bei Familie Brodkorb - die Mutter aus der katholischen Enklave Eichsfeld, der Vater aus Schlesien - gehörten sie selbstverständlich zum Personal der Weihnachtskrippe. Einfach hatten es Angehörige der katholischen Minderheit, Clemens Brodkorb nennt sie "Entscheidungschristen", dennoch nicht. Er selbst wurde nicht zum staatlichen Abitur zugelassen. Nach einer Ausbildung zum Elektromonteur holte er das Abi am Magdeburger Norbertuswerk nach und studierte am einzigen Priesterseminar der DDR. Nach der Wende ging Brodkorb nach Rom, promovierte in Theologie. Priester wurde er nicht. Heute ist er vierfacher Familienvater, und bei den Brodkorbs werden wie damals in der DDR zu Weihnachten die Engel für die Krippe hervorgeholt.

Als Adventskalender erzählt die Stadtviertel-Redaktion Münchner Engels-Geschichten. Am Montag: das Engelsinstrument.