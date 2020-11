Von Marleen Beisheim

Detailansicht öffnen Punsch nach Wunsch: Weil die Christkindlmärkte dieses Jahr ausfallen, trinkt man den Glühwein eben daheim. (Foto: imago/CHROMORANGE)

Dicht gedrängt unter Heizpilzen mit Freunden Glühwein trinken, das war für viele ein Stimmungsaufheller in den dunklen Dezemberwochen. Doch nun sind die Weihnachtsmärkte abgesagt. Kein Bummel nach Feierabend durch Alkohol- und Bratwurstwolken auf der Suche nach einem Geschenk für den Nikolausstrumpf, kein Stöbern nach dem passenden Gehänge für den Christbaum. Was aber am meisten fehlen wird, ist die adventliche Stimmung. Um ein bisschen davon in die Wohnzimmer zu zaubern, haben sich Künstler und andere Kreative einiges einfallen lassen.

Detailansicht öffnen "Auf bessere Zeiten" heißt der "Sternstunden"-Song 2020 von Claudia Koreck. (Foto: privat)

"Auf bessere Zeiten" heißt passenderweise der "Sternstunden"-Song 2020, mit dem man sich musikalisch einstimmen kann. 16 bayerische Musiker haben sich zur BR-Benefizaktion von Claudia Koreck versammelt, um für Kinder in Not zu spenden (Download auf den gängigen Musikplattformen). Traditionelle Weihnachtslieder vom "Singen unterm Christbaum" auf dem Christkindlmarkt gibt es beim digitalen musikalischen Adventskalender unter muenchen.de/singenuntermchristbaum: Von 1. Dezember an öffnet sich werktags ein Türchen mit einem Lied der vergangenen Singstunden. Die entsprechenden Singhefte kann man kostenlos herunterladen. Auch in den Kirchen erklingen süße Glocken, Jazz und Volksmusik. Bei "Adventculture" werden ab dem Ersten Advent die Gottesdienste in der Maximilianskirche mit Live-Auftritten begleitet. Weil Adventszeit auch Bastelzeit ist, bieten etwa Alte und Neue Pinakothek sowie das Museum Brandhorst kostenlose Online-Kinder- und Familienworkshops an. Mit Kleber, Stift und Schere können Familien etwas zu den Kunstwerken aus den Museen gestalten (Infos: www.pinakothek.de).

Zur Inspiration für Geschenke bieten Aussteller des Münchner Christkindlmarktes unter www.muenchen.de Ideen. Sogar schnöde Konserven eignen sich als Präsente: "Kunst & Kulturkonserve" nennen sich kleine Dosen, die für einen Euro an einem Automaten an der Münchner Stadtbibliothek gezogen werden können. Darin befinden sich ein kleiner Gegenstand und ein Hörbeitrag, den man per QR-Code und Link laden kann. Jede Dose ist ein kleiner Kosmos in sich, der von Künstlern, Erzählern und allen, die mitmachen wollen, gefüllt werden kann - virenfrei und lebensfroh. Eine Neuheit sind auch gedruckte Schoko-Weihnachtsmänner aus dem 3D-Drucker im Café Luitpold. Filmfreunden öffnet das Neue Maxim seine "Kino-Adventstürchen": An den Advents-Freitagen kann man zwischen 17 und 19 Uhr Kinogutscheine kaufen. Für hoffentlich bald bessere Zeiten.