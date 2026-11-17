Zum größten Familienfest in diesem Münchner Advent ruft Rea Garvey zusammen. Der hierzulande quasi eingemeindete Ire hat sich fristgerecht als Weihnachts-Fan zu erkennen gegeben. Aus seinem „Christmas Chaos“-Konzerten zu Corona gemeinsam mit Michael Mittermeier und Sasha hat sich sein „Christmas Calling“ entwickelt, das er in München in der Olympiahalle zelebriert (12. Dezember). Der einstige Pub-Rocker und jetzige Fernsehliebling der Nation („The Voice“) bringt hier viele Gaben mit: sein neues Album inklusive der Single „Happy Christmas“, Klassiker wie „Driving Home For Chrismas“, seine Elfen-Band Elfs und jede Menge warmherziger Geschichten.

Die größten Geschenkebringer seit den Heiligen Drei Königen aber sind die Musiker der Band Erdmöbel. Seit ihrer (natürlich gelogenen) „Last Christmas“-Adaption „Weihnachten (ist mir doch egal)“ anno 2006 haben sie regelmäßig liebevoll ausgesuchte „Jahresendlieder“ veröffentlicht und sind damit stets auf Tour gegangen, was immer eine schöne, selige Bescherung wurde. Nur 2025 nicht, da war Sänger Markus Berges krank. Wie gut, dass das große Fest alle Jahre wieder ist und somit die Weihnachtstour heuer steigt und Anfang Dezember wieder ein erdmöbeliger X-Mas-Hit erscheint (das Konzert in Augsburg fällt leider aus, in München spielen sie am 21. Dezember im Backstage).

Liebt die Nostalgie: der Wiener Indie-Popper Ariel Oehl. Foto: Philpp Herschel

Als Freund der Poesie und Nostalgie sowie der Ironie ist auch der Wiener Indiepopper Ariel Oehl ein Experte für die Weihnachtsbeschau. „Oehle Jahre wieder“ geht er also mit Akustik-Trio, klassischen und eigens für diesen Anlass geschriebenen Liedern und Geschichten auf Tour, am 10. Dezember spielt er im Silbersaal des Deutschen Theaters: „Ein Abend der kollektiven Nostalgie sei uns gegönnt“, sagt er, „das Jahr wird schwer genug gewesen sein.“

„Schnee im Sommer“ hieß das erste Album der Münchner Pop-Band Mola 2017, die seitdem an Fahrt gewinnt wie ein rollender Schneeball am Berghang. Die Sehnsucht nach dem Winter scheint der Band um Isabelle Streifeneder geblieben zu sein, denn nun feiern sie ein „Weihnachten brutal“ mit allem, was dazu gehört: X-Mas-Kitsch, Moshpit, Glühweinrausch, Pathos, gemeinsam weinen, Amore und Amici (20. Dezember, Muffathalle).

Der SZ hat der Isarindianer Willy Michl einmal erzählt, dass er gleich neunmal im Jahr Weihnachten feiert: „Ich gehe auch oft als Sommer-Nikolaus zu den Kindern und mache mit ihnen ein Feuer am Geweihten Tag, und dann gibt’s noch die Oktober-Weihnacht und die ganzen Vollmond- und Neumond-Weihnachten ….“ Besonders schön ist für den Mitbegründer des bayerischen Blues („Isarflimmern“) und einen der wenigen Popstars der Stadt („Bobfahrerlied“) aber dann doch der erste Weihnachtsfeiertag, denn da spielt er traditionell im Lustspielhaus seine „Isarindianer-Weihnacht“ (25. Dezember).

Alexander Klaws war der Gewinner der ersten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Inzwischen ist er auf den Musical-Bühnen zu Hause. Foto: Dominik Flohr Kreation

Er begann als Popstar, ja sogar als Superstar, den ganz Deutschland in ihm in der ersten „DSDS“-Staffel gesucht und gefunden hatte. Inzwischen ist Alexander Klaws aber vor allem einer der beliebtesten Musical-Darsteller des Landes („Tarzan“). Und so kommt beides in seiner Gala im Deutschen Theater zusammen: X-Mas-Pop wie „Santa Claus Is Coming To Town“ und Musical-Hits (7. Dezember).

Musicals im Schneegestöber

„Der Geist der Weihnacht“ ist das erfolgreichste Weihnachts-Musical Deutschlands. In einer großen Neuinszenierung ist es in Füssen und München zu sehen. Foto: Harald Hempel

Das Deutsche Theater ist nicht nur der Ballsaal und das Musical-Haus Münchens, es auch das Weihnachtsschlösschen. Hier könnte man den Advent über fast durchfeiern mit Christmas-Swing und -Travestie (siehe unten) und X-Mas-Musical-Galas von Alexander Klaws (siehe oben) oder den vier Darstellern Denise Lucia Aquino, Beatrice Reece, Darrin Lamont Byrd und Andreas Bongard, die bei Merry Musical all jene mit einem kleinen Geschenk überraschen, die im „Ugly Christmas Pulli“ kommen (1. bis 6. Dezember).

Der größte Musical-Hit im Deutschen Theater aber, nämlich Der Geist der Weihnacht als Singspiel (25. bis 29. November), kommt aus Füssen. Das Festspielhaus Neuschwanstein hat dieses vor 25 Jahren geschaffene Musical von Michael Steffan, das inzwischen 800 000 Menschen gesehen haben, bildgewaltig und neu inszeniert. Auch in diesem Jahr spielen in Füssen von 27. November bis 12. Dezember wieder Stars mit wie Stefanie Hertl und ihre Tochter Johanna Mross, sie werden in München auch am 25., 26. und 29. November als Engel und Belle zu hören sein.

Ohne jeden Bezug zum Christkind, aber mit viel Schnee und Sendezeit in der staaden Zeit hat es der tschechische Märchenfilm Drei Haselnüsse für Aschenbrödel zum Weihnachtsklassiker gebracht. Ein Musical dazu gibt es auch, und das läuft inklusive Schneeball, verlorenem Schuh und der Titelmelodie von Karel Svoboda im Deutschen Theater (1. bis 13. Dezember).

Weihnachtliche Musical-Hits von Broadway und Westend erklingen aber auch im Prinzregententheater. Dort spielt das Münchner Rundfunkorchester des BR die schönsten winterlichen Melodien, etwa aus „Frozen“, „The Wizard of Oz“ und – etwas verwunderlich – „Der König der Löwen“ (9. Dezember). Tatsächlich schneit es ständig im „Tanz der Vampire“, womit dieses Stück besser passt in die Gala We Love Christmas – die Weihnachtsshow der Musical-Stars im Kleinen Theater Haar mit Filippo Strocchi und anderen (19. Dezember).

Christmas-Crossover der Klassik-Stars

Sollten „Salut Salon“ den Weihnachts-Hit „O Tannenbaum“ spielen, wird er sicher anders klingen als üblich. Foto: Soulkitchen

Für Klassikfreunde gibt es wohl nichts Höheres im Advent als Bachs „Weihnachtsoratorium“. Aber einige Stars aus der Klassik wollen etwas mehr Pep in die Weihnachtszeit bringen. Sarah Brightman war immer so eine Grenzgängerin („Time To Say Goodbye“), die sowohl an der Spitze der Klassik-, also auch der Dance-Charts in den USA stand und als Christine im „Phantom der Oper“ in London und New York brillierte. Die Drei-Oktaven-Sopranistin ist auch Weihnachtslied-Fan, wie sie der SZ erzählte und nun mit ihrem Konzert „A Winter Symphony“ in der Olympiahalle zeigt (1. Dezember).

Für ihren Mix aus virtuoser Klassik, Tanzmusik, Humor und Überraschungen sind Salut Salon bekannt, und daher gerade zur Weihnachtszeit gern geladene Gäste. Im Prinzregententheater schmücken die durch die ganze Welt gereisten vier Musikerinnen (mit Maria aus der großen Well-Familie) den Tannenbaum mit Glitzerndem von Piazolla bis Bach für zwei Weihnachtskonzerte (2. und 3. Dezember).

Oh, noch ein Tannenbaum: „Double Drums“ spielen im Advent ihre Percussion-Show im Gasteig HP8 und im Schlachthof. Foto: Mirco Talierco

Im Stress des Heiligabends kann man schon mal aus dem Takt geraten. In der Isarphilharmonie wird der Rhythmus wieder eingerenkt, denn hier spielen diesmal beim traditionellen Nachmittagskonzert am 24. Dezember vor allem Schlagzeuger und Percussionisten bekannte Stücke auf andere Weise (14 Uhr). Mit dabei sind nicht nur ein „Little Drummer Boy“, sondern gleich die ganze Christian Benning Percussion Group und die Musikvermittlerin Karin Meissl sowie die Gruppe Double Drums. Die beiden spielen übrigens auch ein eigenes Adventskonzert „Jingle Beats“ und mehr im Schlachthof, wo sie vom Bach’schen Weihnachtsoratorium bis „All I Want For Christmas“ so ziemlich alles durchtrommeln, und das auch mit dem Küchenbesteck aus der Weihnachtsbäckerei (5. Dezember).

Rhythmusbetont geht es freilich immer auch in Kuba zu, weswegen sich die Hornisten der Berliner Philharmoniker zu Weihnachtsklassikern und Werken von Bach und Tschaikowsky im kubanischen Tanzgewand verleiten lassen (Isarphilharmonie, 19. Dezember).

Drei Chöre für ein Halleluja

Melodien im Mönchsgewand, dafür ist der Chor „Gregorian“ bekannt. Foto: Nicole Roggon

So ein Halleluja klingt aus vielen Kehlen erst wirklich feierlich. Das kann man erleben beim Weihnachtskonzerte der Regensburger Domspatzen im Prinzregententheater (8. Dezember). Der älteste Knabenchor der Welt verspricht daher „echte Weihnachtsmomente“, „spirituelle Tiefe“, ein „Atemholen in der Hektik“ und Motetten und Lieder aus vielen Epochen, aber „ganz ohne Kitsch“.

Den würden auch Gregorian sicher weit von sich weisen, die seit 25 Jahren überaus erfolgreich dabei sind (2000 Konzerte, elf Millionen verkaufte CDs), neue Hits mittelalterlich und klösterlich ertönen zu lassen. So machen sie es auch bei ihrem nun vierten Weihnachtsalbum „Magical Chants“ und den zugehörigen Konzert-Spektakeln „mit Licht-Design und Special-FX“ im Herkulessaal (4. und 5. Dezember): Es geht von „Do They Know It’s Christmas“ über „All You Need Is Love“ zu „Ding Dong“.

Weihnachtszeit ist Gospel-Zeit, deswegen ist für den Münchner Chor Gospels At Heaven im Advent Hochsaison. Die 90 energetischen Sängerinnen und Sänger sind zweimal in der Kirche St. Matthäus zu hören (11. und 12. Dezember) und am 19. Dezember in der Tonhalle. „Oh, happy day!“

Swingende „White Christmas“

Bereitet sich mit Personal Trainer auf die Plätzchenzeit vor: Tom Gaebel. Foto: Christian Rink

Weihnachten ist die Zeit der Erinnerung, seinen großen Pop-Hit „White Christmas“ sang Bing Crosby das erste Mal 1940 im Radio. Deswegen passen gerade jazzige, swingende Konzerte prima in den Advent. Und ganz besonders schön retro wird es bei Christmas Swing am Tag vor Heiligabend in der Isarphilharmonie: Denn da spielen David Hermlin und sein Swing Dance Orchester ganz im Stil der Big-Band-Ära, stilecht kostümiert und auf Original-Instrumenten die Swing-Klassiker der Dreißiger bis Fünfziger wie „Winter Wonderland“ oder „Jingle Bells“.

Mehr als ein Hauch des Originals und Orchestergründers schwingt beim World Famous Glenn Miller Orchestra mit. Die Swing-Musiker der aktuellen Generation spielen im Prinzregententheater „White Christmas“ ebenso wie ihren eigenen Hit „In the Mood“ (15. Dezember).

Chris Hopkins, versiert am Klavier ebenso wie am Altsaxofon und bekannt als Leiter von Echoes of Swing, lädt mit seinem Quartett zum „Weihnachtlichen Jazz-Konzert“ ins Deutsche Theater (14. Dezember).

Obwohl Tom Gaebel, bekannt geworden als deutscher Frank Sinatra, zugibt, zu Hause keine traditionellen Weihnachtslieder zu singen, geht er doch allzu gerne auf eine „A Swinging Christmas“-Tour. Denn es muss nicht immer „O Tannenbaum“ sein, sagt der Entertainer, „Let It Snow“ ist ihm für seine Big Band lieber. Weil so eine Adventsreise schlaucht und ihn die Gäste immer mit Plätzchen beschenken, lässt er sich dafür von einem Personal Trainer fit machen, den er „die Peitsche“ nennt – passender freilich wäre „Knecht Ruprecht“ oder „die Rute“ (17. Dezember, Prinzregententheater).

Fröhliche Weihnachten im Kabarett

Ob auch ehemalige Patienten bei der Weihnachtsfeier des „Bergdoktors“ etwas zu lachen haben? Jedenfalls liest Hans Sigl humorvolle Texte in der Alten Kongresshalle vor. Foto: Leonhard Simon

Er ist kein Kabarettist, sondern „Der Bergdoktor“. Aber außer fürs Fernsehen zu drehen, hat Hans Sigl auch eine Leidenschaft für Lesungen und für die Bühne entdeckt, und die für Weihnachten sowieso. Beides hat er zu seiner „Herzensangelegenheit“ The Christmas Show zusammengespannt wie Rentiere vor den Schlitten. Da liest der Charakterkopf also „humorvolle Weihnachtstexte“ von Heinz Erhard, Axel Hacke, Dickens oder Fontane und skandinavische Märchen vor und lässt sich fein von einem Musiktrio begleiten (14. Dezember, Alte Kongresshalle).

Komiker und Kabarettisten neigen dazu, Weihnachten ins Chaos zu stürzen. So wie Lisa Fitz, die darin ein „Fest ohne Ausweg“ sieht: 90 Minuten lang blickt sie bei ihrem Auftritt im Schlachthof in „innerfamiliäre Abgründe“, sehnt sich nach dem „Eigentlichen“, spielt Musik dazu und selbst Gitarre, wobei auch ein paar „bitterzarte“ Momente entstehen (12. Dezember).

Wie feiert Markus Söder den Heiligabend? Der SZ erzählte er mal: mit Lego. Wie es wirklich ist an „Weihnachten in der Staatskanzlei“, das glaubt aber nur einer wirklich zu wissen: Wolfgang Krebs. Er spielt es vor, indem er sämtliche aktuellen und ehemaligen Ministerpräsidenten auftreten lässt – plus Überraschungsgäste (22. Dezember, Schlachthof).

In München ist Weihnachten rosa, zumindest beim Weihnachtsmarkt „Pink Christmas“ am Stephansplatz. Die queere Community feiert besonders innig das Fest der Feste, auch mit ihren komödiantischen Bühnenstars. Im Deutschen Theater bringt die Travestiekünstlerin Gina de L’Amore ihre in Las Vegas und auf dem Off-Broadway erprobte Comedy-Christmas-Revue auf die Bühne (20. November). Im Oberangertheater werden Miss Piggy, Gene Pascale, Mandy Mitchell und Tom & Lucas wieder zu den Christmas Follies einladen (acht Termine von 29. November bis 21. Dezember). Und im Kleinen Theater Haar macht Travestie-Künstlerin Megy B. Weihnachten frech zu ihrem Winterwunderland: Megy Christmas (17. Dezember).

Alpenländische Weihnachtsfeiern mit Star-Gästen

Alle Jahre wieder versammelt Enrico de Paruta ein großes Ensemble zum „Weihnachtssingen Heilige Nacht“. Foto: Oliver Bodmer

Es gibt den Geist der Weihnacht, aber es gibt auch die Stimme der Weihnacht: Enrico de Paruta. Der Radio- und Fernsehmann übernahm bereits vor 43 Jahren von Gustl Bayrhammer die Adventsveranstaltung in der Münchner Residenz. Als der damalige Bundespräsident Johannes Rau 1996 eine „Fernsehweihnacht“ im ZDF zelebrierte, lag die künstlerische Leitung bei dem Münchner Medienprofi. Zuletzt entwickelte de Paruta den Klassiker Münchner Weihnachtssingen immer weiter, er ist „jedes Jahr a bisserl anders“.

Im Kern wird es getragen von de Parutas von Bayern 1, 2 und 3 bekannter Radiostimme, die mit 72 Jahren noch so wärmend wirkt wie ein Jagertee am Kaminfeuer. Damit trägt er – in allen Charakteren – vor allem Ludwig Thomas bairische Geschichte „Heilige Nacht“ vor. Der „Bauerndichter“ habe sich aber immer ein „symphonisches Bühnenerlebnis“ gewünscht. Und so bietet sein „Münchner Weihnachtssingen Heilige Nacht“ als Singspiel eine große Ensemble- und Solistenbesetzung: „Opern- und Konzertsänger, Chöre sowie die beliebten TV-Kindersoprane der ,Engelsstimmen‘ scharen sich unter dem großen Weihnachtsbaum“; dazu erklingen Bläser, Harfen, Glocken und Pauken – ein bayerisch barockes Winterwunderland an 18 Terminen in der Allerheiligen-Hofkirche (9. bis 15. Dezember) sowie in Ingolstadt (18.) und Regensburg (19.) (www.heilige-nacht.com).

Vielleicht liegt es an der Schneesicherheit: Je tiefer man in die Alpen vordringt, umso höher sind die Erwartungen an die Weihnachtsseligkeit. Aus dem Werdenfelser Land bringen die aus dem BR bekannte Moderatorin Elisabeth Rehm, ihre Familie und Freunde schon seit 20 Jahren ihren Altbayerischen Advent mit alten Weisen, besinnlich humorvollen Texten und dem Andachtsjodler in die Allerheiligen-Hofkirche (20. Dezember).

Die Familie Rehm macht zusammen mit dem Werdenfelser Dreigesang auch die Musik bei der „Heiligen Nacht“ am 16. Dezember im Prinzregententheater. Gastgeber ist der Showman Gottes in München: Pfarrer Rainer Maria Schießler, der lyrisch-bayrische Verse und mehr vortragen wird.