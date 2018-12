4. Dezember 2018, 16:37 Uhr Adventszeit Das sind die schönsten Christkindlmärkte rund um München

Im Schloss, auf dem Berg oder auf der Insel: Im Umland locken viele Weihnachtsmärkte an ungewöhnliche Orte. Zwölf Tipps für einen Ausflug im Advent.

Tollwood, Chinesischer Turm oder doch der Märchenbazar? Doch das Angebot für Weihnachtsmärkte ist riesig, allerdings nicht nur in München. Wer gerne an geschmückten Ständen einkauft und an Glühwein und gebrannten Mandeln nicht vorbeikommt, der kann das auch mit einem Ausflug ins nahe und ferne Umland verbinden.