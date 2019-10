Was sich genau am Sonntagmorgen auf der Adolf-Kolping-Straße und in einem benachbarten Lokal abspielte, muss die Polizei noch herausfinden. Zu dem Großeinsatz um 4.20 Uhr musste jedenfalls sogar die Einsatzhundertschaft geholt werden, so unübersichtlich und gewalttätig war die Situation. Etwa 80 zum Teil stark alkoholisierte Personen in und vor dem Lokal schubsten und schlugen sich. Als die Polizei die Veranstaltung beendete, richteten sich die Aggressionen auch gegen die Beamten. Sechs Personen kamen in Sicherheitsgewahrsam.