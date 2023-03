Von Vivian Harris

Alessia Di Livio ist immer gerne zur Schule gegangen. Via Giuseppe Libetta 13. Das war die Adresse ihrer liebsten Bildungseinrichtung in Ostiense, im Stadtzentrum Roms. Die Lerneinheiten dort hatten weniger mit Vokabeln oder binomischen Formeln zu tun. Es ging um Musik, Emotionen, Kultur und Menschen. Und wie das alles zu verschmelzen schien im Goa Club, den sie zum ersten Mal mit 18 Jahren besuchte.

Ab diesem Moment wollte die Italienerin mehr Zeit dort verbringen: In Teilzeit, drei Tage die Woche, arbeitete sie deshalb im Kommunikationsteam des Clubs. Auch wenn sie sich mit Musik und mit Elektronica nicht unbedingt auskannte. Das Schöne an Musik, so Di Livio, ist aber ja, dass man ständig dazulernt. War sie also mal nicht vor Ort, lernte sie zu Hause weiter. Alles, was zum DJ-Dasein dazu gehört. Manchmal fast zehn Stunden. Und sie merkte, dass sie schnell mixen konnte, und auch schnell ihren ganz eigenen Sound fand. Dieser Sound zeichnet Alessia Di Livio, die mittlerweile als Adiel bekannt ist, bis heute aus. Er verschaffte ihr nach nur einem Auftritt eine Residency bei Goa und später zahlreiche internationale Gigs in renommierten Clubs und auf großen Festivals.

Adiel vertraut beim Mixen auf ihre Intuition: Hypnotisierende Tribal Percussions, fesselnde Melodien, dichte, düstere Klangflächen. Der DJ gelingt es so, die Crowd gleichermaßen zu verzaubern wie zum Tanzen zu animieren. Und sich selbst auch. 15 Jahre lang hatte sie klassisches Ballett getanzt und viele Lehren aus der Zeit gezogen, an denen sie noch heute festhält: Wie man resilient bleibt und gleichzeitig leidenschaftlich, zum Beispiel. Auch als Produzentin: 2016 gründete sie ihr Label Danza Tribiale, auf dem ihre Debüt-EP "Anatomia Del Cavallo" erschien.

Ihr jüngster Kurzspieler ist vor gut einem Monat erschienen. Auf "Everything in Between" trifft der vergleichsweise gemächlichere Opener "From A to Z" mit Minimal-Einfluss auf zackige Nummern mit heruntergebrochenen Passagen ("No More Bla Bla"), dumpfem Bass ("Hands Off You") und deepen Synthies ("Less Distraction"). Live gibt es Adiels Klangkurs diesen Samstag im Blitz zu hören.

Adiel, Samstag, 25. März, 23 Uhr, Blitz Club, Museumsinsel 1