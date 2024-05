Symptome sind ein übersteigerter Bewegungsdrang, eine gestörte Konzentrationsfähigkeit und erhöhte Impulsivität. Die Herausforderung, im alltäglichen Leben mit ADHS umzugehen, kann Probleme im Privat- und Berufsleben mit sich bringen. Da die Anzeichen auch auf andere Erkrankungen oder Persönlichkeitsmerkmale hindeuten können, dauert es mitunter lange, bis die richtige Diagnose gestellt wird. Dies ist laut Gurr aber wichtig. Erst dadurch könne die Erkrankung sinnvoll angegangen werden. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Andrea Eichner, ebenfalls Sozialpädagogin und ADHS-Trainerin, kam ihr im vergangenen Jahr die Idee, in Freising eine Anlaufstelle für Erwachsene mit Verdacht auf ADHS zu schaffen. Zum Programm gehören Einzelcoachings, Seminare und Vorträge sowie eine ADHS-Selbsthilfegruppe, die sich seit Januar einmal pro Monat trifft.

Ziel der Seminare und Vorträge ist es, ein Bewusstsein für das Thema zu schaffen. Die Selbsthilfegruppe gibt Betroffenen die Möglichkeit, sich mit anderen neurodivergenten Erwachsenen auszutauschen. Im Einzelcoaching begleiten die Sozialpädagoginnen Klienten individuell und helfen ihnen dabei, eigene Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Das Einzelcoaching kann als Zusatz zu einer Psychotherapie dienen. Diese hilft den Betroffenen in erster Linie dabei, die durch ADHS ausgelösten Traumata zu bewältigen. Das Einzelcoaching könne also hilfreich für die Bewältigung im Alltag sein, erklärt Eichner. Der Bedarf sei vorhanden, jedoch könnten viele das Angebot aufgrund der anfallenden Kosten nicht wahrnehmen.

"Der Umgang mit der Krankheit und die Stressreduzierung ist wichtig. Die aktuelle Forschung zeigt nämlich, dass eine ADHS-Diagnose die Lebenserwartung durchschnittlich um 12,6 Jahre verkürzen kann", sagt Andrea Gurr. Die Gründe hierfür seien vielfältig. Einer der leitenden Befunde sei, dass der durch die ADHS-Symptome induzierte körperliche Dauerstress andere stressbedingte Erkrankungen herbeiführen könne, darunter Herzkreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder Autoimmunkrankheiten. Weiter könnten typische ADHS-Symptome wie Impulsivität und Vergesslichkeit dazu führen, dass risikobehaftetes Verhalten gefördert werde. Als Faktoren für die reduzierte Lebenserwartung nennen die Sozialpädagoginnen Depressionen, Schlafstörungen und Suchterkrankungen, die in Extremfällen zu Suiziden führen könnten.

Betroffene versuchen oft, die Symptome zu maskieren

Einer der Gründe, warum ADHS insbesondere bei Frauen oft so lange unbemerkt bleibt, ist laut den beiden Trainerinnen, dass viele Betroffene die Symptome maskieren, um sich besser an die Gesellschaft anzupassen. Besonders junge Frauen lernten in ihrer Erziehung oft, dass sie ihre Impulsivität oder "Andersartigkeit" nicht ausleben dürften. Und obwohl das Verbergen der Symptome im ersten Moment die einfachere Lösung zu sein scheint, sei der damit verbundene innere Leidensdruck enorm, betonen die beiden Sozialpädagoginnen. Deshalb sei es wichtig, ein Bewusstsein und eine Akzeptanz in der Gesellschaft zu schaffen. Das Spektrum sei groß. Das heißt: Es gibt schwache bis sehr starke Ausprägungen. Die individuellen Umgangsarten mit der Krankheit unterscheiden sich entsprechend.

Andrea Eichner hat die ADHS-Diagnose erst vor einem Jahr, mit 54 Jahren, erhalten. Überraschend sei dies nicht gewesen, erzählt sie. Sie habe ihre "Andersartigkeit" jedoch nie wirklich mit ADHS in Verbindung gebracht. "Was mir persönlich sehr geholfen hat, sind ADHS-Medikamente. Zudem habe ich mir einen Hund angeschafft." Das tägliche Laufen in der Natur und die Struktur helfen ihr im Alltag, mit der Erkrankung umzugehen.

Mit Einstufungen von ADHS als "Störung" oder "Defizit" finden sich die Sozialpädagoginnen nicht wieder. Betroffene verhielten sich nicht falsch, sondern sie seien einfach anders. Neurodivergente Menschen seien tendenziell eher nicht für die alltäglichen Arbeits- und Gesellschaftsstrukturen geschaffen. Sie brillierten meist nicht in Nine-to-five-Jobs, sondern eher in kreativen und freiberuflichen Bereichen. Umwelt-Reize im Gehirn werden bei ihnen anders verarbeitet als bei neurotypischen Menschen.

ADHS hat auch positive Aspekte, betont Andrea Gurr

Obwohl sich viele Betroffene von der Gesellschaft zurückgewiesen fühlen, betont Andrea Gurr: "ADHS hat auch positive Aspekte. Diese hervorzuheben, kann im individuellen Umgang mit der Krankheit, sehr hilfreich sein." Ein verbreitetes Missverständnis sei, dass Menschen mit ADHS sich "schlecht" konzentrieren könnten. Das sei aber nicht ganz richtig. "Betroffene haben Mühe, ihre Konzentration bewusst oder auf Knopfdruck einzusetzen. Wenn ihnen etwas gefällt, können sie oft in einen sogenannten Hyperfokus übergehen", erklärt Gurr.

Heute weiß man: ADHS ist nicht "heilbar". Jedoch kann man viel machen, um auf gute Art und Weise damit umzugehen, angefangen bei einer offenen Kommunikation mit dem sozialen Umfeld. Dies sei in der Familie, mit Freunden, in der Partnerschaft und insbesondere in Arbeitsverhältnissen unabdingbar. Schließlich betreffe ADHS alle Bereiche des Lebens, so die Sozialpädagoginnen. Individuelle Bewältigungsmechanismen zu finden, die die "innere Unruhe" lindern, sei wichtig. Auf dieser Reise möchten Andrea Gurr und Andrea Eichner Betroffene begleiten und unterstützen.

Die von ihnen gegründete Selbsthilfegruppe, die sie mittlerweile abgegeben haben, findet einmal pro Monat im Haus der Vereine in Freising statt, die Teilnahme ist kostenlos. Besonders am Herzen liegt den ADHS-Trainerinnen das Angebot des Einzelcoachings. Bis sich dafür ein Kostenträger finden lässt, bleibt es für viele Betroffene aber eine finanzielle Belastung.