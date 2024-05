Gemeinsam radelt es sich sicherer: Das ist die Idee des "BiciBus", den der Fahrradklub ADFC dieses Jahr für Kita- und Schulkinder anbietet. "Bici" ist das Kürzel für spanisch bicicleta, also Fahrrad. Der "Bus" in der Wortschöpfung steht für das begleitete und gemeinsame Radeln auf einer festen Route. Wie ein Bus fährt dieser Radlkonvoi zu festgelegten Zeiten an vereinbarten Stationen vorbei. Die "Haltestellen" des Radlbusses sind beispielsweise Schulen, an denen Radfahrende quasi zusteigen oder aussteigen können, eine Anmeldung ist nicht nötig. Das gemütliche Tempo erlaubt es, sich überall auf der Strecke einzureihen. Während der Fahrt schirmen die erwachsenen Begleiter die Kinder seitlich sowie vorne und hinten vom Auto-Verkehr ab.