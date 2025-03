Der Katastrophenschutz im Landkreis ist das Thema der Feuerwehrkommandanten bei einem Treffen am vergangenen Samstag gewesen. Die Feuerwehrchefs aus dem ganzen Landkreis kamen im Pschorrstadl in Adelshofen zusammen. Begrüßt wurden sie von Kreisbrandrat Christoph Gasteiger und Landrat Thomas Karmasin. Die Kommandanten und ihre Stellvertreter von 52 Orts- und Gemeindefeuerwehren hörten Fachvorträge, in denen aktuelle Entwicklungen sowie die Organisationsprozesse im Katastrophenfall vorgestellt wurden. Neben den neuesten Entwicklungen zur Planung des Notfalllagers in Mammendorf seien auch die Arbeit des Landkreis-Krisenstabes, die Strukturen der Katastrophenschutzbehörden und die Abläufe bei den Feuerwehren im Falle einer Großschadenslage erläutert worden, heißt es in einer Pressemeldung der Kreisfeuerwehr. Zusätzlich gab es Vorträge zum Verbau von Sandsack-Deichen vom Technischen Hilfswerk, sowie Berichte aus vergangenen Schadenslagen wie das S-Bahn-Unglück in Schäftlarn.