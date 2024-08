Nach dem vereitelten Terroranschlag auf Besucher der Taylor-Swift-Konzerte in Wien sieht die Münchner Polizei für die nächsten von insgesamt zehn Konzerten der britischen Sängerin Adele in der bayerischen Landeshauptstadt keine erhöhte Gefahr. „Es gibt keine Gründe, in München nervös zu werden“, sagte der neue Polizeivizepräsident Christian Huber am Donnerstagmittag.