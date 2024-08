Für Adele Laurie Blue Adkins, kurz: Adele, haben Zahlen eine große Kraft. Während ihr britischer Kollege Ed Sheeran mit seinen Albumtiteln Rechenzeichen wie „+“, „-“ oder „=“ liefert, bezifferte die Pop-, Soul- und R’n’B-Sängerin ihre Werke: „19“, „21“, „25“ und „30“ – das ist jeweils ein Hinweis auf das Alter, in dem sie mit der Arbeit an der Platte begann. Adele ist 36 Jahre alt, sie wurde am 5. Mai 1988 in London geboren.

Von den vier Alben hat Adele insgesamt mehr als 100 Millionen Stück verkauft. „21“ mit Hits wie „Someone Like You“ und „Set Fire To The Rain“ gilt mit 31 Millionen Exemplaren als das am meisten verkaufte Album des 21. Jahrhunderts bisher. Während „19“ es in Deutschland nur bis auf Platz 15 der Charts schaffte, landeten alle anderen Adele-Platten auf der 1, wie auch in Großbritannien und den USA.

16 Grammys hat Adele gewonnen. Den wichtigsten Musikpreis gab es auch für „Skyfall“ zum gleichnamigen James-Bond-Film, wofür sie zudem mit einem Oscar und einem Golden Globe ausgezeichnet wurde. 56,7 Millionen Fans folgen Adele aktuell auf Instagram.

Adele hat ein Kind, Sohn Angelo ist elf Jahre alt und wird sie in München begleiten. Angeblich wohnen sie in einer 452-Quadratmeter-Suite (vier Schlafzimmer, sechs Bäder, zwei Terrassen) im Münchner Hotel Rosewood. Adele ist 1,76 Meter groß und hat Schuhgröße 38/39.

121 Konzerte gab Adele auf ihrer bisher letzten Welttournee 2016 und 2017, darunter sechs in Deutschland, je zwei in Berlin, Hamburg und Köln, aber keines in München. Seit 2022 tritt die Sängerin ausschließlich mit „Wochenend-Konzerten“ im Colosseum-Saal im Hotel „Ceasars Palace“ in Las Vegas auf, bis Ende 2024 sollen es 100 Konzerte sein. 4100 Fans haben dort jeweils Platz. Für Tickets in der ersten Reihe wurden auf dem Wiederverkaufsmarkt Rekordpreise von bis zu 45 000 Euro bezahlt.

Zehn Konzerte gibt Adele diesen August in München (2., 3., 9., 10., 14., 16., 23., 24., 30., 31.). Es gibt jeweils 75 000 Tickets, die zwischen 74,90 und 399 Euro kosten, immer montags werden einige „Lucky-Dip-Tickets“ für 35 Euro angeboten. Im Gastro- und Erlebnisbereich „Adele-World“ ist Platz für 14 000 Gäste, im VIP-Bereich für 1000. Der Küchen-Chef dort, Christian Jürgens, hat drei Sterne.

Die Leinwand der Bühne in Riem wird 220 Meter breit.

Auf der Freifläche der Messe Riem wurden 75 000 Quadratmeter wasserdurchlässiger Asphalt aufgebracht, der anschließend recycelt werden soll. Es gibt drei Eingänge zum Gelände, den Haupteingang für U-Bahn-Reisende, den Kiss-and-Ride-Eingang für Taxis und Pkw-Anlieferungen und einen für VIPs. Das Stadion selbst hat fünf Eingänge, die zu den elf Zonen auf den Tickets führen, das Publikum verteilt sich auf 85 Blöcke.

Das eigens errichtete Pop-up-Stadion, die „Adele-Arena“, hat eine Größe von 200 mal 200 Metern, die Tribünen sind 17 Meter hoch, der LED-Bildschirm hinter der Bühne hat eine Weltrekord-Breite von 220 Metern. Adeles Laufsteg reicht 95 Meter in die Menge hinein, außerdem kann sie sich auf einem Halbring mit 130 Metern Durchmesser durch das Publikum bewegen.

0,5 Liter darf die Plastik-Flasche fassen, die jeder Besucher leer mit aufs Gelände nehmen und drinnen an den Wasserstellen auffüllen darf. Persönliche Gegenstände müssen in eine 21,0 mal 29,7 Zentimeter große Tasche (DIN-A4) passen. Der Veranstalter hat 1000 Sicherheitskräfte bei den Behörden angemeldet. Die Branddirektion stellt 25 Mitarbeiter ab. Es gibt drei Sanitätsstationen, 100 Rettungsdienstmitarbeiter sind im Einsatz.

Übrigens ist „jede Gefährdung anderer Besucher, insbesondere durch Crowdsurfing oder das Zünden von Feuerwerk strengstens untersagt und führt zum sofortigen Ausschluss“, teilt der Veranstalter mit. Kinder und Jugendliche zwischen sechstem und dem vollendeten 13. Lebensjahr dürfen nur in Begleitung einer erziehungs- oder vertretungsberechtigten Person auf das Gelände.

560 Millionen Euro werde das Konzert der Stadt an Wirtschaftsleistung einbringen, sagt der Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU). Noch unbekannt ist alles zum Konzertablauf: Wie viele Musiker begleiten Adele? Wie viele Lieder wird sie singen? Wie lange dauert die Show?