Diese Lieder hat Adele am ersten Abend gesungen

Wie genau würde die Show ablaufen? Würde Adele sich in München an ihre "Weekend with Adele"-Residency in Las Vegas anlehnen, wo sie bis Juni aufgetreten war? Diese Fragen wurden am Freitagabend mitunter überraschend beantwortet. Bereits das zweite Lied – "Rumour Has It" – ließ erkennen, dass für den Auftritt in der Pop-up-Arena eine eigene Dramaturgie entworfen worden war. Insgesamt trug Adele 20 Songs vor, zum ersten Mal seit längerer Zeit auch wieder „Chasing Pavements".



Die Setlist des ersten Konzertes in München:

1. Hello

2. Rumour Has It

3. I Drink Wine

4. Water Under the Bridge

5. Easy on Me

6. One and Only

7. I’ll Be Waiting

8. Oh My God

9. Send My Love (to Your New Lover)

10. Hometown Glory

11. Love in the Dark

12. Make You Feel My Love

13. Chasing Pavements

14. All I Ask

15. Skyfall

16. Set Fire to the Rain

17. Hold On

18. When We Were Young

19. Someone Like You

20. Rolling in the Deep



Im Vergleich dazu die Setlist des letzten Konzertes am 15. Juni in Las Vegas:

1. Hello

2. Easy on Me

3. Turning Tables

4. Take It All

4. I Drink Wine

5. Water Under the Bridge

6. Send My Love (to Your New Lover)

7. Oh My God

8. One and Only

9. Don't You Remember

10. Rumour Has It

11. Skyfall

12. Hometown Glory

13. Love in the Dark

14. Cry Your Heart Out

15. Set Fire to the Rain

16. When We Were Young

17. Hold On

18. Someone Like You

19. Rolling in the Deep

20. Love Is a Game