Ein später Gruß von Taylor Swift

Bei den Münchnern und ihren Gästen hat längst der Adele-Rausch eingesetzt. Aber auch der Taylor-Swift-Schwips wirkt noch nach. Am Samstag vor einer Woche spielte der US-Superstar sein erstes Konzert im Olympiastadion, am Sonntag das zweite - seitdem schwieg Taylor. Jetzt hat sie zum ersten Mal auf Instagram ihre Tage in München kommentiert, wie nach den meisten Tour-Stops. Es sei eine "magische Erfahrung gewesen", schreibt sie. Swift, die übrigens bayerische Vorfahren hat (Julius Mayer, Swifts Ur-Ur-Urgroßvater, wanderte 1865 von hier nach New York aus, um dort mit Klavieren zu handeln), hat auch etwas über die Landeshauptstadt gelernt: "Ich hatte keine Ahnung, dass hinter dem Stadion so ein riesiger Park ist. Aber ungefähr 50000 Leute kamen und hörten sich die Show an beiden Nächten vom Hügel aus an. Ich habe so viele Videos von der Menge angeschaut, die aus der Ferne ganz an der Show teilnahmen, all diese Freude ..."