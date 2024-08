Alle Europa-Konzerte von Adele finden an einem Ort statt - in München, genauer in der Messe Riem. Warum hier? So genau weiß das die 36-Jährige offenbar selbst nicht. München sei "ein wenig willkürlich, aber trotzdem fabelhaft". Aber es gibt ja auch gute Gründe, die für die bayerische Landeshauptstadt sprechen. München liegt, um es mit Adele zu sagen, "direkt in der Mitte Europas", und "nebenan" in Frankreich finden derzeit die Olympischen Spiele statt. Und wenn man so will, hatte Adele die bestmögliche Vorsängerin: Taylor Swift hat die Stadt am vergangenen Wochenende ordentlich warmgerockt , München brennt auf weitere Konzert-Highlights. "Ich könnte mir keine wundervollere Art vorstellen, meinen Sommer zu verbringen", sagt Adele jedenfalls. Seit ein paar Tagen ist sie bereits in der Stadt, am Montag postete sie ein Foto von sich aus der Riem-Arena auf Instagram. "Ich kann es kaum erwarten, euch am Freitag zu sehen!", schrieb sie auf Deutsch. Na dann, wir freuen uns auch!