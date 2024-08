Dem 26-jährigen Nordiren, der am Freitag vor einer Woche beim Adele-Konzert in Riem mit zwei Sicherheitsmitarbeitern aneinandergeraten war und danach ins Krankenhaus gebracht werden musste, geht es wieder besser. Er hat nach Angaben der Münchner Polizei mittlerweile die Klinik verlassen können und ist in seine Heimat zurückgekehrt.