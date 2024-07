Für ein Bad in der Menge gibt es in München diesen Sommer reichlich Gelegenheit. Während aus der Fan-Zone im Olympiapark noch Torjubel schallt, wenn auch nicht von den Fans der deutschen Mannschaft, haben auf der Theresienwiese schon die Vorbereitungen für das kommende Oktoberfest begonnen. Und im Münchner Westen rumort es ebenfalls: Seit einigen Tagen tummeln sich die ersten Bauarbeiter auf dem Messegelände in Riem, um die eigens für die Adele-Konzerte konzipierte Riesenbühne zu errichten.