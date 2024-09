Von Bernhard Blöchl

Am Ende flossen doch noch die Tränen, als sich der Star nicht nur von München, sondern ein bisschen auch von der Weltbühne verabschiedete. Vor dem vorletzten Song, den Adele in diesem flirrenden Sommer in München sang, das höchst emotionale „Someone Like You“ von 2011, brach alles aus ihr heraus. Seit fast drei Jahren stehe sie permanent auf der Bühne, erzählte die Sängerin in dem eigens für sie errichteten, temporären Stadion in Riem, so lange wie noch nie.