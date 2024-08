„Hello from the outside“

Die Jobs bei den Adele-Konzerten sind begehrt. Wer an einem der vielen Getränke- oder Foodstände arbeitet, bekommt so einiges mit – und muss nichts dafür bezahlen. Drei Studierende erzählen von ihren Eindrücken.

Von Sabine Buchwald

Adele live zu erleben, das kann und will sich nicht jeder leisten. Eine gute Möglichkeit, von dem Hype um den englischen Superstar etwas abzubekommen, ist es, auf dem Gelände zu arbeiten. Seit vielen Wochen kursieren unter Studierenden Links zu WhatsApp-Gruppen verschiedener Job-Vermittler. Über die kann man sich bewerben. An den vielen Essens- und Getränkeständen, bei den Tribünen oder an den Merchandise-Stores sind nun auch auffällig viele junge Leute zu sehen. Man spürt, dass sie sich freuen, dabei sein zu können. Und sie haben großen Anteil am Gelingen der Veranstaltungen.