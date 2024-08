Ein 30-Jähriger hat sich auf dem Rodelberg am Riemer See verletzt und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Der Mann wollte sich wie auch viele andere Menschen am Freitagabend aus der Ferne das Konzert von Adele auf dem Messegelände anhören. Dabei knickte er nach Angaben der Feuerwehr im steilen Gelände um und verletzte sich so stark, dass er nicht mehr gehen konnte.