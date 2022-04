Ein Abend für den Dichter Adam Zagajewski in der Kunsthalle München.

"Jeden Tag entscheiden wir, ob wir die weiße Flagge der Kapitulation aus dem Fenster hängen oder den von kühnen Farben strotzenden Gobelin eines Gedichts" - dieses Plädoyer des Dichters Adam Zagajewski für die Poesie hallt in kriegerischen Zeiten besonders wider. Der polnischsprachige Dichter wurde 1945 in Lemberg geboren und starb 2021 in Krakau. Ein Abend in Kooperation von Kunsthalle München und Lyrik Kabinett, atmosphärisch passend in der derzeitigen Ausstellung "Stille Rebellen", erinnert an den Schriftsteller. Es lesen und sprechen unter anderen sein Freund und langjähriger Verleger Michael Krüger, der junge polnische Dichter Tadeusz Dąbrowski sowie die Übersetzerin Renate Schmidgall. Die derzeitige politische Lage wird, so darf man annehmen, in jedem Satz mitschwingen.

Abend für Adam Zagajewski, Kunsthalle, Theatinerstraße 8, Do., 28. April, 20.30 Uhr, Tickets unter 089/224412