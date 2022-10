Unter den wenigen Geigern im Jazz ragt der Pole Adam Bałdych heraus. Nicht nur wegen seiner unglaublichen Technik, die ihm auch eine Karriere in der Klassik ermöglicht hätte. Sondern vor allem wegen seines unverwechselbaren eigenen Stils. Bałdych gehört zu den Neoromantikern des Jazz, seine Musik ist gespeist aus der Tradition seines Instruments, den typischen Melismen der polnischen Volksmusik und den Blue Notes des Jazz.

Beim Münchner Act-Label hat man seinen Rang früh erkannt, und für seine mit vielen europäischen Stars wie Yaron Herman, Marius Neset, Vincent Courtois, Helge Lien oder Paolo Fresu eingespielten Alben hat er die wichtigsten Preise bis hin zum Goldenen Verdienstkreuz der Republik Polen bekommen, zuletzt auch den Publikumspreis beim Finale des BMW Welt Jazz Awards 2020. Dort war er mit seinem polnischen Quartett mit Lukasz Ojdana am Piano, Michal Baranski am Bass und Dawid Fortuna am Schlagzeug aufgetreten, und in dieser Besetzung ist er jetzt auch - in einem verspäteten Preisträgerkonzert - im Nightclub des Bayerischen Hofs zu sehen.

Adam Bałdych, Di., 18. Okt., 21 Uhr, Nightclub im Bayerischen Hof, Promenadeplatz 2, Tel. 21 20 994