Von Evelyn Vogel

"Mit den Werken des blutjungen Malers kommt nicht nur Farbe in die ,heiligen Hallen' des Bayerischen Nationalmuseums. Sie setzen auch imposante Akzente für Brückenschläge zwischen Gegenwart und Vergangenheit", jubelt Generaldirektor Frank Matthias Kammel über die Ausstellung von Leon Löwentraut, die von Samstag, 28. August an zu sehen sein wird. In seinen farbintensiven Gemälden mischt Löwentraut Motive, die seiner Fantasie entspringen mit solchen, die er als Hommage an die Meister der Renaissance und des Barock versteht. Der 23 Jahre alte Künstler, geboren ist er in Kaiserslautern und lebt in Düsseldorf, malt spontan und impulsiv, bevorzugt mit vollem Körpereinsatz bei lauter Musik auf dem Fußboden seines Ateliers. Seit er vor Jahren mit Stefan Raab in dessen Fernsehshow "TV Total" ein Action Painting veranstaltete, ist er auch einem breiteren Publikum bekannt. Seither haben vor allem die bunten Blätter Löwentraut zum Shootingstar erklärt. Auf Instagram folgen ihm mehr als 200 000 Abonnenten. Insofern hat Kammel Recht: ein Brückschlag zwischen Gegenwart und Vergangenheit.

Leon Löwentraut - Leonismo, Bayerisches Nationalmuseum, Prinzregentenstr. 3, 28. Aug. bis 26. Sep., Di.-So. 10-17 Uhr, Do. 10-20 Uhr, Telefon 2112401