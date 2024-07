„Achterbahn“ im theater … und so fort

Ein verheirateter Mann, eine jüngere Frau und eine Nacht voller unerwarteter Wendungen: Eric Assous’ „Achterbahn“ im theater … und so fort.

Kritik von Lara Kipper

„Ich bin ein Ehemann, wie soll ich sagen, der noch im Amt ist“, gesteht der etwa Mitte fünfzigjährige Pierre (gespielt von Heiko Dietz) nach einigem Zögern und bringt damit auf den Punkt, was sich das Publikum schon lange gedacht hat. Doch das hindert ihn offenbar nicht daran, fremde Frauen, die er in Bars kennengelernt hat, mit nach Hause zu bringen – so auch die deutlich jüngere Juliette.