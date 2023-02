"Die aktuelle Situation in Deutschland ist bestenfalls okay"

Interview von Gerhard Fischer

Laura Dornheim hat als IT-Referentin der Stadt München mehr als 1000 Mitarbeiter, sie ist Mutter von zwei kleinen Kindern - und sie hat ein Buch geschrieben. Es kommt an diesem Donnerstag heraus und heißt "Deine Entscheidung. Alles, was du über Abtreibung wissen musst." Als Dornheim, 39, am Montag zum Gespräch ins Café kommt, sagt sie, sie sei am Wochenende in den sozialen Medien angegriffen worden: Reiche das nicht, IT-Referat und Kinder? Müsse sie auch noch ein Buch schreiben? Komme da nicht was zu kurz? "Ich hatte das schon vorher erledigt", sagt sie und lacht, sowohl das Kinderkriegen als auch das Buchschreiben, bevor sie im September 2022 IT-Referentin wurde. Sie trenne das auch jetzt strikt. Das Interview fand natürlich außerhalb der Arbeitszeit statt.