Werden die dieses Jahr ausgewiesenen Sommerstraßen von den Leuten angenommen? Das will der Bezirksausschuss (BA) Schwanthalerhöhe herausfinden. Die Anwohner der Astallerstraße können sich auf der Website muenchen-mitmachen.de von diesem Sonntag, 30. August, an umfassend zu ihrer Sommerstraße äußern. Auf der gleichen Website können die Münchner auch zu allen anderen Sommerstraßen ihre Meinungen, Ideen oder Vorschläge eintragen und diskutieren. Die Befragung endet am Sonntag, 27. September. Die Ergebnisse werden im Oktober ausgewertet und an Stadtpolitik und Verwaltung weitergeleitet. Das Ergebnis zur Astallerstraße wird dem BA und den Anwohnern präsentiert.