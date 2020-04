Obwohl man vermuten könnte, dass Bordelle der geeignete Ort für Orgien sind, haben sie in den von der Kanzlerin kritisierten "Öffnungsdiskussionsorgien" bislang keine Rolle gespielt. Ein 54-jähriger Freier wollte sich offensichtlich nicht so lange gedulden. Die Polizei beobachtete am Freitagabend, wie eine 22-jährige Frau aus einem geschlossenen Bordell im Münchner Norden kam und sich mit einem Taxi zu einem Mehrfamilienhaus in Bogenhausen fahren lies. Als sie das Haus wieder verlies, sprachen die Beamten sie an - und sie räumte ein, bei einem Kunden gewesen zu sein. Beide wurden wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt. Die 22-Jährige bekam zudem eine Anzeige wegen verbotener Prostitution.