Kritik von Michael Stallknecht

Sechzehn Jahre lang war Paul Müller Intendant der Münchner Philharmoniker, nun wird sein Abschied eingeläutet. Bei einem Konzert mit russischer Musik, in der Isarphilharmonie, deren Bau Müller maßgeblich mitverantwortet hat. Anton Biebl, der ebenfalls scheidende Kulturreferent, spricht es an in seiner Rede, ebenso wie die Krisen, die Müller für das Orchester bewältigt hat, aber auch dessen deutlich gestärkte Position auf dem internationalen Musikmarkt.