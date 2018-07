23. Juli 2018, 18:53 Uhr Abschied Mount Everest statt Müllberge

Axel Markwardt, Chef des Kommunalreferats, geht nach 39 Jahren und 22 Tagen in den Ruhestand

Von Dominik Hutter

Es wird wohl so sein wie immer: großes Gewusel im Großen Sitzungssaal, Gespräche im kleinen Kreis vor der Tür, Debatten am Mikrofon und dann die Abstimmungen. Nur Axel Markwardt wird nicht mehr dabei sein im letzten Stadtratsplenum vor der Sommerpause, auf dem Stuhl des Kommunalreferenten soll an diesem Mittwoch kommissarisch der Stadtdirektor Edwin Grodeke Platz nehmen. Markwardt wird sich derweil auf den Weg zur Großmarkthalle machen. Im dortigen Wirtshaus ist er zum Weißwurstessen verabredet. Nach 39 Jahren und 22 Tagen in städtischen Diensten, das hat er selbst ausgerechnet, begeht er mit diesem Frühstück den Start in den Ruhestand. Für den Abend hat der gebürtige Freiburger Opernkarten. In den Wochen danach heißt es erst einmal: zu Hause ankommen.

Als Markwardt vor exakt sechs Jahren, am 25. Juli 2012, auf den Chefsessel des Kommunalreferats wechselte, absolvierte er einen Karriereschritt, der eigentlich in der persönlichen Berufsplanung gar nicht mehr vorgesehen war. Damals war der Stadt die grüne Referentin Gabriele Friderich abhanden gekommen, die sich beruflich gen Bremen verabschiedet hatte - und der vom Rathaus vorgesehene Nachfolger Boris Schwartz scheiterte an der formalen Qualifikation. Die wiederum konnte der Volljurist Markwardt vorweisen, der bis dahin als Stadtdirektor Friderichs Stellvertreter gewesen war. Der joviale und stets ein wenig verschmitzt wirkende SPD-Mann hatte bis dahin die Behörde schon fast ein Jahr lang kommissarisch geleitet.

Der heute 68-Jährige wohnt seit dem Kleinkindalter in München, trat 1979 in die Stadtverwaltung ein und war 16 Jahre lang in der Rechtsabteilung des Baureferats tätig. Dann wurde er Chef des Amts für Abfallwirtschaft und organisierte die Umwandlung in einen Eigenbetrieb, den heutigen Abfallwirtschaftsbetrieb München AWM. Und das Drei-Tonnen-System, das bis heute das Bild der Münchner Hinterhöfe und Vorgärten prägt. Der Abfall, die Kreislaufwirtschaft und vor allem die zuverlässigen Entsorgungstrupps in Orange liegen Markwardt bis heute besonders am Herzen, "einmal Müllmann, immer Müllmann", scherzt er. Ein Gutteil der rund 2000 Mitarbeiter des Kommunalreferats ist bei der Müllabfuhr tätig. Die anderen bewerten Immobilien, kümmern sich um städtische Liegenschaften, vermessen die Stadt, bewirtschaften die kommunalen Güter oder organisieren den Betrieb in der Großmarkthalle sowie an den beliebten Budenstädten am Viktualienmarkt, Wiener Platz, Elisabethplatz sowie in Pasing. Das Kommunalreferat hat eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Aufgaben, und entsprechend bunt ging es im Themen-Portfolio des begeisterten Himalaya-Reisenden und Tibet-Fans zu.

Manches klappte nicht so reibungslos, wie es sich der Behördenchef wohl erhofft hätte, in den vergangenen Monaten geriet er immer wieder in Clinch mit der "eigenen" Stadtratsfraktion. Beim Neubau der Großmarkthalle, den Markwardt wie vom Stadtrat beschlossen in städtischer Regie plante, grätschte ihm plötzlich die schwarz-rote Stadtratsmehrheit dazwischen. Zu teuer, lautete die Kritik, und dass man sich bei den Kostenprognosen über den Tisch gezogen fühle. Nun sollen es Private richten - wie, ist noch unklar. Markwardt betont bis heute, dass er lediglich dem ursprünglichen Wunsch des Stadtrats nachgekommen war, und dass die Großmarkthalle in öffentliche Hand gehöre.

Auch bei der leidenschaftlich diskutierten Sanierung der Lebensmittelmärkte ging es nicht immer harmonisch zu zwischen Rathaus und Kommunalreferat. Mit dem nun gefundenen Weg aber ist Markwardt sehr zufrieden. "Ich bin glücklich, dass wir alles auf die Schiene setzen konnten", resümiert er. Und dass der Sturm notwendig gewesen sei, um den nun realisierten Weg einer verstärkten Bürgerbeteiligung entwickeln zu können.

Auf Markwardts Posten rückt die 37-jährige CSU-Stadträtin Kristina Frank nach. Der bisherige Referent plant derweil die nächste Trekking-Tour im Himalaya - spätestens nächstes Jahr.