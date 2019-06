7. Juni 2019, 18:53 Uhr Abschied Ein unverdrossener Streiter

Kulturreferent Hans-Georg Küppers geht Ende Juni in den Ruhestand. Ein Gespräch über die Freiheit der Kunst, finanzielle Ungleichgewichte und Männer mit Strahlkraft.

Von Egbert Tholl und Michael Zirnstein

Vor seiner ersten Kulturausschusssitzung in München am 4. Juli 2007 sei ihm "nicht ganz wohl gewesen", bei seiner letzten am 23. Mai 2019 auch nicht - dazwischen war es "ganz in Ordnung". Als "Moderator, Motivator, Ermöglicher" trat Hans-Georg Küppers als Kulturreferent an und löste die Aufgabe zwölf Jahre besonnen, hartnäckig und mit strategischem Geschick. Nach insgesamt 35 Jahren Verantwortung für die Kultur in Oberhausen, Mühlheim, Nordrhein-Westfalen, Bochum und München sei es nun verlockend, nicht mehr "den Kopf hinzuhalten". Am 30. ...